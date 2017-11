Playtech.ro: Facebook vrea sa-i dai pozele tale indecente ca sa te protejeze de "revenge porn"

Pozele de amator in ipostaze indecente sau porno nu sunt ceva nou, iar odata cu aparitia telefoanelor din ce in ce mai performante trendul a devenit tot mai popular. Unii le trimit pe Snapchat, eterna platforma pentru continut porno trimis in conditii de semi-siguranta, in timp ce altii le trimit si pe alte platforme, mai mult sau mai putin sigure.Pentru a evita situatiile de "revenge porn", in care partenerul se razbuna pe fosta jumatate postand pe internet imaginile sau clipurile primite, Facebook vine cu o solutie destul de ciudata. Astfel, Facebook vrea sa opreasca posibilitatea de "revenge porn" cerandu-ti sa le dai de bunavoie si anticipat continutul indecent pe care il ai.Reteaua sociala si o agentie guvernamentala din Australia au lansat un parteneriat in aceasta directie, pentru a te feri de situatii neplacute pe Facebook, pe Messenger si pe Instagram. Practic, tu iti vei trimite nudurile si alte fotografii pe mess, iar Facebook va folosi algoritmi pentru a crea o amprenta digitala a imaginii si pentru a preveni incarcarea de copii ale imaginii pe site.Teoretic, imaginea nu este stocata, aceasta fiind analizata de o inteligenta artificiala si primind o anumita semnatura digitala. Tehnologia nu e foarte diferita de cea folosita de Google, Content ID, pentru a detecta muzica si videoclipuri care au drepturi de autor.Citeste restul articolului pe playtech.ro