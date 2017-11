Producatorul Pokemon Go va lansa un joc similar bazat pe franciza Harry Potter

In Harry Potter: Wizards Unite, care va folosi aceleasi principii de realitate augmentata si localizare ca si Pokemon Go, jucatorii vor fi micii vrajitori care vor trebui sa-si uneasca fortele pentru a se lupta cu personajele negative.Explorand lumea din jur, jucatorii vor invata vraji noi si din ce in ce mai puternice pe care le vor folosi intr-un sistem de preferinta colaborativ in intalnirile cu animalele si alte personaje cunoscute din povestile cu Harry Potter.Niantic nu a dat detalii clare despre mecanica viitorului joc, insa din scurta descriere oferita de comunicatul oficial, Harry Potter: Wizards Unite pare sa fie o evolutie logica a lui Pokemon Go, cu cateva idei noi transpuse intr-un univers foarte potrivit pentru acest gen de joc.