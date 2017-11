Facebook lanseaza in Europa serviciul prin care poti trimite bani direct din aplicatia Messenger. Franta si Marea Britanie sunt primele tari in care acest lucru este posibil

Serviciul va fi disponibil pentru toti utilizatorii din cele doua tari in patru-sase saptamani si cei care vor sa-l foloseasca trebuie sa introduca detaliile de card in aplicatie si apoi pot transfera euro sau lire sterline direct pe chat unui prieten.Serviciul este functional doar pentru a transfera bani in interiorul tarii si compania spune ca in unele cazuri pot trece chiar si trei zile pana cand tranzactia este efectiv realizata. Facebook spune ca detaliile bancare sunt criptate corespunzator.In aceleasi doua tari a fost lansat si asistentul virtual M, un chatbot care intervine in discutiile de pe Messenger pentru a sugera diverse lucruri care ar putea fi de ajutor. De exemplu, M va detecta cand doi oameni vorbesc despre bani pe Messenger si poate sugera un transfer intre cele doua persoane.