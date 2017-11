VIDEO iPhone X versus o camera profesionala: cat de bine filmeaza in 4K

Nici macar nu este vorba de terminale Apple. In momentul in care faci referire la telefoane de top cu preturi extravagante, cel mai mare atu al lor tine de abilitatile de filmare si fotografiere. Dispozitive precum iPhone 8 Plus sau Google Pixel 2, pe langa fotografii impresionante in orice conditii, reusesc sa filmeze in 4K cu 60 de cadre pe secunda, la fel ca unele DSLR-uri de 3-4 ori mai scumpe.In principiu, un smartphone precum iPhone X depaseste fara probleme performanta in domeniul foto a unei camere compacte. Interesanta este insa comparatia aceluiasi gadget cu o camera mirrorless precum Lumix GH5.Pentru a afla rezultatul unui test comparativ intre iPhone X si Lumix GH5, cei de la Fstoppers au realizat clipul de mai sus. Acesta adreseaza mai ales posibilitatile de filmare, in contextul in care ambele aparate se lauda cu imortalizarea unor secvente video in format Ultra HD. Clipul vine la mai putin de o luna dupa ce redactorii AppleInsider au comparat un iPhone 8 Plus cu aceeasi camera profesionala.Citeste restul articolului pe playtech.ro