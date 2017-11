De Singles Day, uriasa zi a cumparaturilor online organizata in China, s-a vandut de un miliard de dolari in primele doua minute pe platforma Alibaba

Sarbatoarea de shopping a fost transformata de Alibaba intr-un spectacol grandios si s-a tinut o gala de patru ore unde au participat vedete precum Pharell Williams, Nicole Kidman si Maria Sharapova.Daca in 2015 s-au vandut produse de 14,3 miliarde dolari de Ziua Celibatarilor - 11.11 - anul trecut s-a ajuns la 17,8 miliarde dolari. Editia 2017 a inceput in forta in China: primul miliard a fost depasit in doua minute, in timp ce anul trecut miliardul a fost atins in cinci minute.Dupa o ora retailerii de pe platforma vandusera de 8,4 miliare dolari, iar pragul de 10 miliarde dolari a fost depasit 10 minute mai tarziu, adica la 70 de minute de la inceperea zilei de reduceri.De la an la an creste numarul de brand-uri care participa, ajungand la 1.000 in acest an, iar Alibaba a convins sute de mii de magazine offline sa participe cu oferte online de Singles Day.Surse: CNN, Financial Times