​INTERVIU Toomas Ilves, fost presedinte al Estoniei: Pana in 1999 am conectat toate scolile la internet. A fost important ca am pus copiii in fata computerului si multi imi spun si acum ca au inceput un business datorita acelui program

: E-guvernarea iti ofera transparenta daca o aplici cum trebuie. Daca nu o faci cum trebuie, nu iti ofera.Nici Estonia nu era o societate total democratica atunci cand a obtinut independenta. Aveam un grad de democratie, dar nu am devenit transparenti pana cand nu am devenit o societate digitala.: Da, pot spune ca educatia tehnica a fost foarte buna si aveam ingineri foarte buni si oameni de IT foarte buni, dar ei reprezentau o mica parte din populatie.; Datorita Finlandei. Limba este apropiata de a noastra si tara este aproape si geografic. Nu ne-a fost frica de tehnologie fiindca am vazut ca Finlanda avea tehnologie si ca a putut avea succes.Nu conteaza atat de mult numarul de locuitori pentru ca Mexicul, tara de peste 100 de milioane de locuitori, a adoptat sistemul nostru. Trebuie sa existe vointa politica si trebuie sa fie create carti de identitate digitale. Statul trebuie sa-ti dea o carte de identitate digitala si sa te incurajeze sa o folosesti si asta poate schimba totul. Asa, si Google iti poate da o identitate, dar nu este una recunoscuta legal, doar statul iti poate da o astfel de identitate digitala.: S-a intamplat si in alte locuri si este o problema cu Genalto, compania care produce chip-urile. Gemalto a informat Google si Facebook despre vulnerabilitate, dar nu ne-a spus si noua, iar noi am aflat de la un grup de IT-isti cehi (...) am decis sa reprogramam card-urile si cei care si-au reinnoit certificarea le pot folosi acum.: Facebook nu a respectat legea in SUA pentru ca legile spun ca strainii nu pot face publicitate pe teme politice. Facebook a ignorat cu buna stiinta faptul ca legile spun ca la publicitatea politica trebuie sa se stie clar cine a platit.: As spune ca ne protejeaza limba noastra fiindca nu multi in afara tarii o vorbesc bine. Pe de aalta parte, multi rusi au studiat in SUA si vorbesc extrem de bine engleza. Este mult mai usor sa faci asta cu cei care stiu engleza, nu cu estonieni. Nu este o problema. Pe de alta parte Twitter este plin de boti si aici trebuie spus ca doi tipi de la Berkeley au descoprit un mod simplu de a depista botii, dar Twitter nu l-a adoptat.: Ei bine, nu schiimbam prea mult. Inainte de a introduce programarea am adus computere in toate scolile pana in 1998-99 si in ultimii ani ai mandatuluiui meu am vizitat diverse startup-uri si multi mi-au spus: am fost in programul pe care l-ati initiat. In acel program nu s-a predar programarea, dar un efect a fost ca a pus copiii in fata calculatoarelor si unii au inceput sa se joace cu ele. Si acum, unii copii stau doar pe Facebook, in timp ce altii se intreaba cum rezolv problema X sau Y?: Mai tarziu da, insa la inceput au avut tentative primitive de programare, au incercat sa schimbe ceva si, daca le-a placut, au continuat.Ilves s-a nascut in 1953 la Stockholm si a crescut in New Jersey, absolvind in 1976 Columbia University in domeniul psihologiei. A lucrat la Munchen ca ziarist la Europa Libera intre 1984 si 1993 si si-a inceput in1993 cariera politica pe postul de ambasadar al Estoniei in SUA, la doi ani dupa ce tara si-a castigat indepedenta.In Estonia serviciile de internet banking sunt disponibile de acum 21 de ani, iar votul electronic, de 12 ani. Dureaza cateva minute sa-ti completezi declaratiile de impozit, iar o firma poate fi infiintata online in sub o jumatate de ora. Nu e de mirare ca tara in care copii invata programare inca de la sapte ani, a ajuns sa fie numita E-stonia si sa fie data ca exemplu pentru orice stat care vrea sa dezvolte servicii de e-guvernare.