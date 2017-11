eMAG promite reduceri medii de 34% de Black Friday si isi propune sa livreze produsele pana pe 29 noiembrie

In oferta vor fi 50.000 de televizoare, 60.000 de smartphone-uri, 150.000 de electrocasnice mici si 150.000 de jocuri si jucarii. Reducerea medie aplicata va fi de 34%, iar cele mai mari reduceri procentuale vor fi la produsele de fashion si la cele pentru casa, spune Iulian Stanciu, seful eMAG. Cea mai mare reducere va fi de 50.000 de euro la o masina foarte scumpe, iar la unele televizoare reducerile vor fi de 50%, ca exemplu.eMAG estimeaza ca va vinde de 350 milioane lei, fata de 302 milioane lei in 2016, iar seful companiei spune, ca desi in fiecare an exista controverse legate de preturi care ar creste artificial inainte de Black Friday, cifrele arata ca oamenii cumpara din ce in ce mai mult si ca interesul fata de Black Friday este din ce in ce mai mare.Seful eMAG estimeaza ca romanii vor cumpara in medie 3,4 produse/client in acest an, in timp ce in 2012 media a fost de doua produse, iar anul trecut, de 3,14 produse. Peste jumatate dintre produse vor fi livrate prin Fan Courier, iar restul prin Urgent Cargus, Sameday si HDS. Cei care vor dori vor putea sa-si ridice produsele de la unul dintre cele 15 showroom-uri sau de la oficilii postale (existand parteneriate cu 600 de unitati).Peste 1,3 milioane de produse vor fi cu pret redus, aici fiind incluse si cele de la companiile partenere care vand pe platforma.Vor fi si lucruri mai exotice in oferta: autoturisme cu preturi intre 7.000 si 180.000 de euro, vouchere Tarom de 100 euro la pretul de 50 euro, antichitati, bilete la concerte sau abonamente de telefonie mobila.Iulian Stanciu spune ca preturile la diverse produse variaza in functie de multi factori ce nu tin de comerciant, cum ar fi cursul de schimb sau faptul ca productia in China devine mai scumpa pentru multe companii si fiindca acestea trebuie sa respecte reguli de mediu mai stringente.eMAG spune ca a inceput in urma cu 10 luni negocierile cu funrizorii pentru reducerile acordate. Compania mai spune ca a investit 2,5 milioane euro in servere, hosting si cloud si 10 milioane euro in infrastructura logistica.Compania estimeaza ca peste 30% dintre cei care vor cumpara de Black Friday vor plati cu cardul.