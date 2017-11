100 de miliarde insuficiente. Qualcomm a respins uriasa oferta de preluare venita de la Broadcom

Broadcom spune ca va continua discutiile si ca a primit reactii pozitive de la actionari ai Qualcomm si de la clienti. Ar exista mai multe variante pentru Broadcom: o oferta mai mare, o lupta prin intermediari pentru preluare sau o incercare ostila de preluare. Analisti citati de Reuters spun ca cea mai simpla miscare ar fi o oferta mai mare, undeva pe la 85-90 dolari/actiune, fata de 70 de dolari cat a fost oferta refuzata acum.Daca tranzactia s-ar petrece totusi ar rezulta un conglomerat de 200 miliarde dolari care ar pune mari probleme ambitiilor gigantului Intel. Cea mai mare tranzactie din tehnologie s-a petrecut in 2015 cand Dell a cumparat cu 67 miliarde dolari EMC.Daca tranzactia se va intampla, Broadcom ar deveni al treilea producator mondial de procesoare, dupa Intel si Samsung. Compania nou-creata ar avea vanzari de peste 50 miliarde dolari si este 40.000 de angajati.Ambele companii sunt in curs de a cumpara alte companii, procedurile fiind insa complicate. De exemplu Qualcomm nu a reusit inca sa incheie procesul de preluare al NXP Semiconductors NV, pentru 38 miliarde dolari. Broadcom spune ca isi va mentine oferta indifierent de soarta tranzactiei cu NXP.In plus, Broadcom este pe cale de a-si muta sediul din Singapore in SUA, in acest sens fiind facut si un anunt oficial la Casa Alba, pe 2 noiembrie, chiar de presedintele Trump.Qualcomm este mai cunoscuta publicului larg prin procesoarele prezente in smartphone-uri de la marci precum Apple, Samsung si LG. Broadcom este cunoscuta pentru chip-urile WiFi.Broadcom are 11.000 de angajati si a fost fondata acum 26 de ani. Qualcomm are de trei ori mai multi angajati si a fost infiintata in 1985. Broadcom avea o capitalizare de piata de 111 miliarde dolari, iarQualcomm, de 91 miliarde dolari.