Uber este tot mai aproape sa primeasca o investitie de 10 miliarde dolari din partea unui consortiu condus de Softbank

Uber a fost implicata in mai multe scandaluri in ultimele luni, culminand cu inlocuirea CEO-ului Travis Kalanick care ramane insa foarte influent. In board-ul Uber au fost neintelegeri si vor fi facute schimbari importante pentru a se ajunge la pace. Uber este evaluata la 68 miliarde dolari si este prezenta in aproape 600 de orase.Publicatii precum BBC, Financial Times, Bloomberg si Reuters citeaza surse care spun ca investitiile consortiului ar putea ajunge la 10 miliarde dolari care vor merge catre extinderea activitatilor Uber si catre investitiile in tehnologie. Unul dintre cele mai indraznete proiecte Uber se refera la lansarea de aparate care sa efectueze zboruri scurte la joasa altitudine in orase.Softbank este o forta pe piata media si telecom, avand o valoare de piata de 68 miliarde dolari. In 2016 japonezii au cumparat cu 32 miliarde dolari creatorul britanic de procesoare ARM. Compania este condusa de Masayoshi Son, unul dintre cei mai respectati oameni de afaceri din Asia. In ultimii ani Softbank a fost parte in 140 de tranzactii, compania detinand divizia japoneza a Vodafone, dar si Sprint, al patrulea cel mai mare operator telecom din SUA.Softbank a investit si in gigantul online chinez Alibaba. Cele mai mari achizitii ale Softbank, in afara de ARM, au fost in 2013 (cand a preluat cuu 22 mld dolari 77% din actiunile Sprint Nextel) si in 2006 (cand a cumparat cu 15 mld dolari divizia japoneza a Vodafone).In iunie Softbank a cumparat de la Google compania de robotica Boston Dynamics.