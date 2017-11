Cine este JD.com, uriasul retailer online de care foarte putini europeni au auzit

JD.com a anuntat in premiera datele pentru campania de Singles Day: 19,1 miliarde dolari in 11 zile, nu atat de mult ca Alibaba, care a depasit 25 miliarde intr-o zi, insa la Alibaba a fost vorba de toti resellerii de pe paltforma, peste 100.000, in timp ce JD.com este cel mai mare retailer online ca vanzari directeFata de Alibaba, JD.com a ales sa investeasca in vanzarile directe online, pe modelul Amazon, creandu-si si propria retea de logistica formata din peste 250 de depozite. A investit si in propriile companii de curierat si majoritatea veniturilor vin din vanzari, JD.com fiind practic un retailer, nu un "agregator" de comercianti.Diferenta este ca Alibaba a construit un Marketplace pe care vin cat mai multi reselleri.La JD.com multe produse sunt mai scumpe decat pe platforma Alibaba, unde concurenta incurajeaza preturile cat mai mici, insa pe JD.com este mai mica proportia produselor contrafacute decat pe concuremtii Taobao si T-Mall.JD.com s-a infiintat in 1998 si a deschis site-ul de e-commerce in 2008. Acum a ajuns sa aiba peste 250 de milioane de clienti/luna si venituri de aproape 60 de miliarde dolari/an. JD.com este cel mai mare retailer electo-IT chinez de sine statator si trimestrul trecut a avut profit de peste 110 milioane dolari, in conditiile in care analistii estimau pierderi.Mai mult, compania a investit in roboti pentru depozite si se foloseste si de drone pentru livrari, avand si planuri pentru a folosi diverse masini autonome in depozitele sale.Richard Liu, fondatorul JD.com a fost in 2011 invitat de fondatorul Alibaba, Jack Ma, sa deschida un magazin pe platforma Alibaba, sperand sa elimine o posibila concurenta. Liu a refuzat si acum cele doua companii au abordari diferite fata de e-commerce, iar JD.com, desi valoareaza de sapte ori mai putin decat Alibaba, este listata la bursa NASDAQ si multi spun ca sunt mai promitatoare investitiile in actiunile JD, decat in Alibaba.Compania a investit peste 300 milioane dolari intr-un retailer britanic si a creat o divizie de produse de lux, profitand de faptul ca in China este cautare tot mai mare pentru asa ceva. Mai mult, JD a investit in ultimele luni in companii de e-commerce din Thailanda si Indonezia si vrea sa semneze parteneriate cu autoritatile din Arabia SauditaSurse: Bloomber, Reuters, TechCrunch, Financial Times