​LIVE TEXT Black Friday 2017 - O zi controversata care atrage insa multa lume - Istorie, frustrare, agitatie si cateva bucurii

Per total site-urile au functionat foarte bine si, daca in 2013 si 2014 au fost perioaade mari in care unele nu puteau fi deschise, acum astfel de lucruri nu s-au intamplat.Pe eMAG cineva din Cluj a comandat de aproape 90.000 de lei. O comanda si mai mare a venit Darabani (jud Botosani): 186.000 lei.La ora 8.15 site-urile se deschideau fara probleme. Si anul acesta se vand autoturisme. De exemplu Autovit.ro se asteapta la vanzari de 3 milioane euro si cea mai mare reducere este de 55.000 de euro. Pe eMAG pana la 8.15 au fost comandate 100 de autoturisme si motociclete.: Un tur de orizont la ora 7.15 arata ca site-urile functioneaza. Fashion Days a vandut de un milion de lei in primele 15 minute si pana la ora 8.00 peste trei sferturi din vanzari au fost prin intermediul aplicatiei.: eMAG a inceput la 6.51 in aplicatie si 1-2 minute mai tarziu pe desktop. Doua modele de telefoane aveau stoc epuizat doua minute mai tarziu. eMAG a vandut de aproape 60 milioane lei in prima jumatate de ora.: La ora 6.30 Black Friday incepuse pe majoritatea site-urilor. O buna parte dintre ele afisay stoc epuizat la produsele atractive. Magazine precum Evomag, F64 si CEL.ro au inceput la ora 0.00. Altex a dat startul campaniei joi in magazine. Fashion Days a inceput joi la ora 20.00 in aplicatie si la ora 21 in site.Si anul acesta unele magazine au anuntat campanii inca de la 1 noiembrie si unele cateva online (cel mai cunoscut fiind EvoMag) au anuntat si o campanie de Black Friday gandita special pentru companii.Multe magazine importante au inceput sa negocieze reducerile cu diversii furnizorii inca de la inceput de an, iar pregatiri intense s-au derulat in ultimele trei-patru luni. Tot mai adesea se poarta discutii intre retaileri si companiile de curierat, fiindca mereu sunt multi oameni care nu-si primesc pachetele nici dupa 10 zile. Aceste companii au probleme cu recrutarea angajatilor in unele zone ale tarii si trebuie sa-si faca din timp planurile si sa stabileasca termene cat mai realiste de livrare cu retailerii ale caror produse le transporta.Organizatia de e-commerce GPeC estimeaza ca valoarea produselor achizitionate online de Black Friday va depasi 170 milioane euro anul acesta, in timp ce in 2016 a fost 130 milioane euro, iar in 2015, 100 milioane euro.In fiecare an Kantar Millward Brown face un sondaj despre Black Friday si, de la an la an, este tot mai mare ponderea celor care au auzit de BF si vor sa si cumpere. Anul acesta sondajul arata ca ponderea celor care au auzit de BF este de 79%, iar 45% au de gand sa cumpere ceva.De unde vor sa cumpere? Aici lucrurile arata aproape in fiecare an la fel: eMAG, Altex, Flanco, Carrefour si Media Galaxy.eMAG estimeaza ca va vinde de 350 milioane lei si ca va livra peste 1,2 milioane de produse, media estimata pe comanda fiind de 3,4 produse. Compania se asteapta ca numarul celor care vor achita cu cardul va atinga un nou record, de peste 30%.Numele eMAG apare cel mai des cand este vorba de Black Friday fiindca este compania care a comunicat cel mai mult despre BF si a investit mult ca acest eveniment sa fie cunoscut. In 2011 eMAG vindea de 34 milioane lei la Black Friday, iar in cele sase editii totalul vanzarilor este de aproximativ 850 milioane lei.Interesant este ca seful eMAG, Iulian Stanciu, spune ca la acest Black Friday compania nici nu va pierde si nici nu va iesi pe profit. Scopul BF este de a atrage clienti noi care sa cumpere in premiera de BF si care sa revina apoi pe site cu comenzi. In ceea ce priveste clientii vechi, BF este gandita ca ocazie pentru ca ei sa cumpere din categorii de produse pe care nu le-au mai incercat, in speranta ca vor reveni cu comenzi, spunea Stanciu.Black Friday, marea zi a reducerilor, a inceput timid in Romania in 2011 si a crescut enorm in 2013, 2014 si 2015. La fel s-au inmultit si controversele si nemultumirile, pe internet aparand in fiecare an print screen-uri cu preturi care nu scadeau cat de mult promitea comerciantul. Mai jos puteti citi despre istoria fenomenului si despre adaptarea lui la Romania, ceea ce a insemnat ca "Vinerea" Neaagra nu e o intr-o singura zi si nici macar intr-o perioada previzibila.Noua, romanilor, ne plac mult reducerile, ne place ideea ca putem cumpara ceva la un pret ce ne pare extrem de mic. De Black Friday ies la shopping multi oameni care nu au nevoie de produsul X sau Y, insa reducerea era prea tentanta. Companiile vand tot mai mult si ideile de marketing sunt tot mai nebunesti.De Vinerea Neagra se cumpara mai ales electronice si electrocasnice si aici marea problema tine de faptul ca marii comercianti au multe campanii de reducere pe parcursul anului. Preturile produselor se schimba de multe ori de-a lungul unei luni si sunt imposibil de monitorizat, astfel ca este greu de verificat daca de Black Friday produsul chiar este la cel mai mic pret.De la an la an campaniile de Black Friday sunt tot mai lungi, unele companii alegand sa le inceapa la 1 noiembrie, sau chiar in a doua jumatate a lui octombrie. In plus, daca acum patru ani parea o mare surpriza ca retailerii electro-IT sa aiba in oferta si autoturisme, acum tot mai multi au in oferta masini (practic cupoane de reducere negociate cu dealerii auto).Volumul de pachete livrate creste de la an la an si marea intrebare este daca in acest an pot face fata companiile de curierat. Unii comercianti promit ca pachetele vor ajunge la aproape toti in patru-cinci zile, dar vor fi si oameni care le vor primi dupa trei saptamani fiindca cererea va fi mare. De exemplu eMAG estimeaza ca vor fi si zile in care totalul de pachete livrate va fi de 200.000. Compania promite ca doua treimi dintre produse vor fi livrate in cinci zile si toate produsele vor ajunge la clienti pana pe 29 noiembrie.Va creste numarul de pachete de servicii (practic vocuhere pentru diverse lucruri) care se vor regasi in oferta magazinelor electro-IT. Se vor vinde abonamente la centre medicale, vouchere de reduceri la bilete de avion, abonamente reduse ls "spa", la degustari de vinuri sau la "escape room".2011Conceptul a fost pentru prima oara vizibil in tara in 2011 cand insa desfasurarea a fost dezlanata, nu a existat o strategie clara si doar cateva magazine online au fost "pe faza" (in frunte cu eMAG), Practic, unele magazine online pur si simplu au pus un banner negru vineri dimineata si au scazut cateva preturi, vazand ca rivalii desfasoara o campanie de Vinerea Neagra, A fost un Black Friday timid, practic doar o incercare.Iulian Stanciu de la eMAG a povestit recent ca la acest Black Friday compania a pierdut un milion de euro fiindca nu s-a pregatit si a subestimat cu mult cererea. In plus, site-ul a fost cu mult depasit de traficul urias.2012Lucrurile au stat cu totul altfel in 2012 cand s-a comunicat masiv pe tema "sarbatorii reducerilor". Mai mult decat atat, Black Friday s-a extins in multe domenii din afara electro-IT-ului, exemple fiind biletele la concerte, incaltamintea, anvelopele, parfumurile, imobiliarele, mobila, accesoriile de baie si multe altele. Multe site-uri au "picat", coletele au ajuns si dupa mai bine de 20 de zile, insa au existat si multi oameni care si-au luat produse care i-au multumit.2013In 2013 Black Friday a fost intens pregatit si se poate spune ca a fost cea mai reusita editie de pana acum. Pentru prima oara s-a petrecut in doua "valuri": unul pe 21 noiembrie, altul pe 28 noiembrie, o serie de magazine anuntand un Black Week care tinea opt zile intre aceste date. Marea schimbare a venit fiindca o serie de magazine online, incepand cu Evomag care a anuntat printre primii, dar mai ales eMAG, cel mai influent retailer online, au decis sa devanseze Vinerea Neagra cu o saptamana.De ce au "furat" startul? Pentru ca dupa 29 urma Sfantul Andrei si Ziua nationala, multi clienti plecau in mini-vacante si nu ar mai fi cumparat, mai ales ca o parte si-au luat liber si luni 2 decembrie. In plus, fiind multe comenzi, era posibil ca unele sa nu fie livrate pana la Mos Nicolae. Site-urile au avut mult mai putine probleme, picand mult mai rar, dovada ca s-a investit in partea de IT.Tot in 2013 marketingul a atins noi culmi, unele magazine alegand sa vanda de Vinerea Neagra produse excentrice care nu au legatura cu specificul acelor companii. Spre exemplu, eMAG a avut autoturisme pe site si a si publicat un film in care o masina era pusa intr-o uriasa cutie, ca si cand ar fi fost orice alt tip de produs. Si retailerul DOMO a vandut autoturisme si motociclete.2014Si la editia din 2014 lumea s-a imbulzit in magazine, atat in cele fizice, cat si pe cele online. Au fost insa multi cei care s-au plans ca ofertele cu adevarat bune s-au terminat in prima ora. Magazinele electro-IT erau pline incepand cu orele 6-7.00, iar in reportajele TV au fost intervievati oameni care nu venisera cu un plan anume, ci au cumparat ce le-a cazut la mana, fara a stii macar daca produsele erau cu adevarat la discount.Marketingul a fost extins la maxim si au anuntat Black Friday magazine din majoritatea domeniilor, insa sarbatoarea dura la foarte putine magazine doar o zi, ci in majoritatea locurilor era prelungita trei zile. Au fost si campanii care se refereau la o intreaga Saptamana Neagra" (Black Week).In acest context nu e de mirare ca site-uri cu profil crestin-ortodox au deplans consumerismul excesiv si faptul ca oamenii uita cu totul de "cele sfinte" cand se ingramadesc in magazine.2015In 2015 a fost o situatie speciala si s-a comunicat ceva mai putin, dat fiind contextul creat de tragedia din Colectiv si chiar si de atentatele de la Paris.Vanzarile au crescut si tot mai multe magazine au intrat in joc. S-au inmultit campaniile de Black Friday pe parcursul anului, a existat si unul de vara, dar si diverse campanii apropiate ca denumire de Black Friday.Surpiza celor de la eMAG a fost ca au vandut lingouri si monede de aur, tot mai multe site-uri au avut si autoturisme la vanzare si unele site-uri au promis reduceri total nerealiste de 95%.La produsele cu adevarat atractive reducerile au fost de 10-20% si stocurile au fost mici, multi plangandu-se ca nu au apucat sa puna produsul in cosul virtual si deja figura ca fiind epuizat.Insa fata de alti ani stocurile cu gadget-uri cu preturi bune - smartphone, smartwatch-uri, au fost ceva mai mari si multi au scris ca au reusit sa-si cumpere, insa doar in primele minute dupa inceperea promotiilor.2016A crescut numarul de magazine care au participat si cele consacrate si-au crescut vanzarile. eMAG a livrat peste un milion de produse in valoare de 302 milioane lei, pe Fashion Days s-au cumparat si genti de peste 6.000 de lei, iar pe F64 s-a vandut un obiectiv foto de 17.000 de lei.Foarte populare au fost smartphone-urile premium care pe cateva magazine au avut reduceri importante, modele de 2.000-2.300 de lei putand fi cumparate la 1.500-1.800 lei de cei care s-au miscat repede si le-au pus in "cosul electronic" in primele minute.Au fost momente cand site-urile populare au fost nefunctionale, insa mai putine decat in 2013 sau 2014.Tot mai multi romani platesc cu cardul, de exempu pe eMAG 26% dintre comenzi au fost achitate in acest mod. Datele procesatorului de plati PayU au aratat ca au fost cu 67% mai multe tranzactii online fata de 2015 si valoarea cosului mediu de cumparaturi a fost de 602 lei intre 18 si 20 noiembrie.Cert e ca si de acest Black Friday romanii au cumparat lingo-uri de aur, masini, genti de peste 5.000 de lei si laptop-uri de peste 10.000 de lei/bucata.In tarile de traditie Black Friday tine o singura zi, insa in Romania s-a ajuns la un specific local, iar Vinerea Neagra a comertului a venit in mai multe valuri in Romania. Unele companii au tinut anii trecuti un Black Friday in primavara, dar si unul in august. mai recent a existat Early Black Friday la final de octombrie dar si Black Friday-uri prin noiembrie. Nu este folosit mereu numele de Black Friday, insa exista variante asemanatoare.Ultimul trimestru este in mod traditional cel mai bun pentru retailerii electro-IT, contand atat luna decembrie, cu ale sale cadouri, cat si Black Friday de la care multe companii asteapta vanzari cat doua sau trei luni medii. Practic, vanzarile electro-IT sunt in ultimul trimestru aproape duble decat in alte trimestre. Insa conceptul de Black Friday nu mai este folosit doar pentru elecronice si electrocasnice, ci in aproape toate domeniile, de la asigurari la saloane de infrumusetare si de la topografie si vanzari de piatra pentru constructii, pana la alimente.Cat de mult conteaza componenta emotionala in faptul ca oamenii cumpara? Cu siguranta foarte mult, mai ales cand langa un produs se gaseste si steluta sau "eticheta" care arata o reducere mare. Unii isi cumpara produse pe care le urmaresc de saptamani bune si vaneaza pretul cel mai mic, iar altii cumpara sub impulsul momentului si isi iau chiar si lucruri de care (poate) nu au nevoie.Cert e ca pentru un Black Friday eficient e nevoie de pregatire din timp, atat pentru magazine, cat si pentru clienti. Magazinele incep chiar si cu zece luni inainte negocierile cu furnizorii pentru alegerea produselor care vor intra si mai ales pentru reduceri. Apoi trebuie investit si in infrastructura IT pentru ca site-urile sa nu cada, iar aici e nevoie de sume intre cateva mii de euro pentru magazinele mici si milioane de euro pentru cele mai mari companii din piata. De la an la an sunt tot mai mici intervalele in care site-urile magazinelor importante sunt nefunctionale.Si clientii trebuie sa se pregateasca din timp si cam cu doua-trei luni inainte sa-si faca o lista clara cu ce produse vor (marca si model) si sa noteze preturile si evident variatiile lor. Astfel, cu o mica pregatire ajungeti sa va cumparati exact ce va doriti si mai ales nu picati in capcana reducerilor false (existand cu siguranta cazuri in care produsul e scumpit cu ceva timp inainte de Black Friday.Desi este obositor, daca va doriti cu adevarat un anumit produs merita sa intrati des sa vedeti evolutiile preturilor sale in octombrie si noiembrie pe mai multe site-uri si sa le notati. Cand vine Black Friday veti putea fi pregatiti si veti avea ce compara.Cat de mari sunt reducerile? Unele magazine promit si peste 90%, insa la asa procent aproape sigur e vorba de produse din game mai vechi care "zac" de ceva timp pe stoc. E de asteptat ca in medie reducerile sa fie de 25-40%, eMAG promite in medie 34%, iar la produse foarte foarte cautate - precum cele mai noi smartphone-uri - sa fie de 5-10%.Cititorii scriau anii trecuti, in comentarii postate la articole despre Vinerea Neagra, ca lucrurile nu stau chiar asa roz cum ar arata procentele generoase prezentate ca reduceri. Oamenii scriau ca la unele produse reducerile erau artificiale fiindca trei saptamani inainte preturile fusesera crescute, iar apoi in Vinerea Neagra ele au fost reduse, adaugandu-se si banner-ul cu reducere.Apoi unele reduceri sunt nerealiste, comunicatele de presa afirmand ca se "ofera" reduceri de pana la 95%!. scotand in fata astfel de procente ajungi sa te intrebi daca nu cumva magazinul va da clientului bani ca sa cumpere produsul.