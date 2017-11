Black Friday PayU: Au fost efectuate peste 165.000 de tranzactii in valoare de 115 milioane lei

Romanii au facut in intreaga zi de Black Friday peste 165.000 de tranzactii in valoare de 115 milioane lei, potrivit datelor publicate sambata de operatorul de plati PayU Romania, scrie News.ro.





Valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 695 lei.





Cele mai mari tranzactii online au fost: o masina de 37.400 lei, bijuterii de 36.372 lei si tot bijuterii, de 35.391 lei.





Din totalul tranzactiilor, 35% au fost platite cu un card in rate.





Romanii au platit in rate cu aproximativ 60% mai mult decat o tranzactie online cu alta metoda de plata online, valoarea medie a cosului de cumparaturi platit in rate ajungand la 945 lei, mai arata datele PayU.





Ponderea categoriilor de produse cumparate online de Black Friday in acest an ramane aceeasi: IT&C - 90% din totalul cumparaturilor, fashion ¬ 7% din totalul cumparaturilor, iar restul de 3% fiind eTail (home&deco, produse cosmetice, produse alimentare, vinuri, jucarii, etc.).