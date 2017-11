Uber va cumpara 24.000 de masini Volvo, scopul fiind de a crea o uriasa flota de masini ce se pot conduce singure

Volvo Cars a anuntat ca va livra catre Uber "zeci de mii de masini" compatibile cu instalarea de sisteme autonome, intelegerea fiind pentru perioada 2019-2021. Reuters citeaza un reprezentant Volvo care spune ca vor fi 24.000 de masini. valoarea contractul va fi undeva in jurul a 1,4 miliarde dolari.Producatorii auto, aplicatiile de transport stil Uber si startup-urile de tehnologie au parafat in ultimii ani multe aliante, bazandu-se pe prognozele care arata ca sunt perspective sa sa creeze business-uri de miliarde bazate pe masini electrice autonome ce pot fi chemate prin aplicatie.Volvo va livra SUV-uri XC90 pe care Uber va pune tehnologia care le va da un grad ridicat de autonomie. Uber si Volvo testeaza din 2016 masini autonome in Tempe (Arizona) si in Pittsburgh, dar mereu sa afla la volan un om care sa intervina in caz de nevoie.Modelul ideal ar fi ca aceste masini sa ajunga sa ruleze fara sofer si sa poata fi chemate prin aplciatia Uber, compania putand economisi mult daca din ecuatie iese soferul. Insa pana acolo mai este mult si Uber va trebui sa convinga autoritatile ca masinile autonome sunt 100% sigure.Intelegerea ajuta ambele companii: Uber este prinsa in mai multe scandaluri legate de cultura din companie si de programul pentru masini autonome, in timp ce Volvo, detinuta de chinezii de la Geely, pierde sute de milioane de dolari/trimestru.Mai multi analisti spun ca acesta este viitorul si ca vor scadea vanzarile de masini realizate de persoane fizice, insa vor creste puternic cele facute de companii precum Uber sau Lyft care isi vor crea flote uriase.