Hackerii au reusit sa penetreze sistemul de securitate al unui obiectiv industrial de importanta majora din Orientul Mijlociu

FireEye spune ca atacul reprezinta un moment de mare importanta si adauga ca ar fi afectat sistemul de securitate Triconex cocneput de compania Schneider Electric.Sunt foarte rare incidentele in care hackerii sunt capabili sa opreasca instalatii industriale de mare importanta, acestea intrand in vizorul infractorilor informatici in ultimii ani.Marele risc este legat de faptul ca, daca este compromis un sistem de securitate la un obiectiv industrial major, hackerii pot apoi ataca alte segmente, pot opri activitatea si pot impiedica specialistii obiectivului atacat sa opreasca ofensiva.FireEye spune ca hackerii au vrut sa vada cum functioneaza sistemul de securitate al obiectivului. Ei au folosit software sofisticat, au preluat de la distanta controlul unei statii de lucru pe care rula soft-ul de la Schneider Electric si au incercat apoi sa reprogrameze controllerele ce detectau problemele de securitate.