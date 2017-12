Facebook va afisa mai mult video in News Feed

Facebook investeste in video si vrea ca userii sa creeze tot mai mult continut original pentru ca reteaua sa devina un concurent pentru YouTube. Acum, compania spune ca pe News Feed vor aparea mai multe video-uri, algoritmii urmand sa determine ce fel de clipuri i-ar interesa pe utilizatori, in functie de ce cautari au facut sau ce pagini au apreciat.Cei care in trecut au vizionat pe Facebook anumite episoade dintr-un serial vor vedea, de exemplu, ca le apar in News Feed episoadele noi.Desi la Facebook a tot crescut numarul de utilizatori, compania vrea sa devina un rival pentru YouTube si vede in continutul video un mod eficient de a creste timpul mediu petrecut de useri in retea,Facebook a anuntat si cateva schimbari la clipurile video. De exemplu compania nu va mai permite reclame in mijlocul unui clip, daca acesta nu are mai mult de trei minute lungime, sperand in acest mod ca vor fi produse clipuri mai lungi,In plus, din 2018 compania incepe sa testeze spot-uri publicitare care se activeaza automat inainte de clipurile video de pe noua platforma de vizionare Watch.