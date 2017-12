Uber este un serviciu de transport si compania poate fi obligata sa detina licentele si permisele obligatorii potrivit dreptului national, arata o decizie a Curtii de Justitie a UE

Uber a ssutinut mereu ca este companie de tehnologie si nu de transport, insa Curtea de la Luxemburg nu a fost de acord cu o astfel de pozitie, argumentand ca Uber nu este un simplu intermediar, ci are influenta decisiva asupra modului in care soferii furnizeaza serviciile. Consecinta este ca Uber va trebui sa se supuna in UE unor reguli mai stricte legaate de autorizatii si licente.Uber are probleme in mai multe tari europene. Serviciile sale au fost interzise in Bulgaria si suspendate in Ungaria si Danemarca, iar serviciul de baza UberPOP a fost interzis in Franta, Germania si Italia.Prin hotararea pronuntata azi Curtea declara ca unprecum cel in cauza, care are ca obiect, prin intermediul unei aplicatii pentru telefoane inteligente, sa puna in legatura, in scopul obtinerii unei remuneratii, conducatori auto neprofesionisti care utilizeaza propriul autovehicul cu persoane care doresc sa efectueze o deplasare urbana, trebuie considerat ca fiind indisociabil legat de un serviciu de transport si ca intrand sub incidenta calificarii drept "serviciu in domeniul transporturilor", in sensul dreptului Uniunii.Un astfel de serviciu trebuie exclus, prin urmare, din domeniul de aplicare al lib erei prestari a serviciilor in general, precum si al Directivei privind serviciile in cadrul pietei interne si al Directivei privind comertul electronic.CJUE spune ca serviciile oferite de Uber se incadreaza in sfera transporturilor si pot fi reglementate ca atare de statele UE."Rezulta ca, in stadiul actual al dreptului Uniunii, revine statelor membre sarcina de a reglementa conditiile prestarii unor asemenea servicii, cu respectarea normelor generale ale Tratatului privind functionarea Uniunii Europene", se spune in Hotarare.Curtea considera mai intai ca serviciul furnizat de Uber nu se rezuma la un serviciu de intermediere care consta in a pune in legatura, prin intermediul unei aplicatii pentru telefoane inteligente, un conducator auto neprofesionist care utilizeaza propriul autovehicul si o persoana care doreste sa efectueze o deplasare urbana.Astfel, in aceasta situatie, furnizorul acestui serviciu de intermediere creeaza in acelasi timpurban pe care o face accesibila in special prin instrumente informatice si a carei functionare generala o organizeaza in favoarea persoanelor care doresc sa recurga la aceasta oferta in vederea unei deplasari urbane.Curtea arata in aceasta privinta ca aplicatia furnizata de Uber este indispensabila tat pentru conducatorii auto, cat si pentru persoanele care doresc sa efectueze o deplasare urbana.Aceasta subliniaza de asemenea ca Uberfurnizate de conducatorii auto.In consecinta, Curtea apreciaza ca trebuie sa se considere ca acest servicuu de intermediere face parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal este un serviciu de transport si ca, prin urmare, corespunde calificarii nu drept "serviciu al societatii informationale", ci drept "serviciu in domeniul transporturilor"Curtea de Justitie a UE de la Luxemburg a fost solicitata de un judecator spaniol, in urma unei actiuni in instanta depusa in 2014 de o asociatie profesionala a taximetristilor din Barcelona care spunea ca este victima a concurentei neloiale facuta de Uber.Asociatia numita Elite Taxis sustinea ca soferii care fac Uber trebuie sa dispuna de aceleasi licente si autorizatii care le sunt necesare si taximetristilor pentru a face curse.CJUE conchide ca Directiva privind comertul electronic nu este apicabila in cazul y=unui astfel de serviciu care este de asemenea exclus din domeniul de aplicare al Directivei privind serviciile in cadrul pietei interne.Uber spune ca decizia "nu afecteaza mersul lucrurilor""In majoritatea tarilor UE in care operam sub legea transportului sau suntem in curs de reglementare, aceasta hotarare nu afecteaza mersul lucrurilor. Totusi, in continuare, milioane de europeni sunt impiedicati sa foloseasca aplicatii similare cu ale noastre. Asa cum a declarat noul nostru CEO, Dara, este necesar ca serviciile de tip Uber sa fie reglementate, astfel vom continua dialogul cu autoritatile din Europa. Aceasta este abordarea noastra pentru a ne asigura ca oricine poate comanda o cursa sigura la apasarea unui buton", a declarat purtatorul de cuvant Uber.