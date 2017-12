Playtech.ro: De ce a abandonat Facebook lupta impotriva stirilor false

Articol sustinut de BRD Groupe Société Générale

Cumparaturile pentru cadourile de Craciun au intrat in linie dreapta. Daca deja stii ce sa cumperi pentru cei dragi, atunci te numeri printre cei norocosi. De multe ori, insa, lista de cadouri iti poate da mari batai de cap: trebuie sa afli ce isi doresc apropiatii, dar in acelasi timp sa te si incadrezi intr-un anume buget, sa identifici comerciantii care vand produsele respective, sa te lupti cu aglomeratia etc. Si, pentru ca vorbim despre experiente si emotii, va propunem o lista de cadouri care pot sa va ajute sa scapati de o parte dintre problemele enumerate mai sus.