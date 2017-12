Grupul nipon Softbank a cumparat cel putin 15% din Uber, scrie Wall Street Journal

Publicatia scrie ca Softbank va cumpara 15% din Uber, in timp ce alte 5% din actiuni vor fi disponibile la vanzare si vor putea fi achizitionate si de alti investitori interesati.Uber a avut un an foarte complicat, fiind in centrul mai multor scandaluri si, din acest motiv, valoarea companiei a scazut puternic, mai scrie publicatia citata.Uber, care anuntase ca ar vrea sa se listeze in 2019, are nevoie de capital de la Softbank pentru a-si continua ascensiunea, compania pierzand sume enorme in fiecare trimestru.Softbank este o forta pe piata media si telecom, avand o valoare de piata de 68 miliarde dolari. In 2016 japonezii au cumparat cu 32 miliarde dolari creatorul britanic de procesoare ARM. Compania este condusa de Masayoshi Son, unul dintre cei mai respectati oameni de afaceri din Asia. In ultimii ani Softbank a fost parte in 140 de tranzactii, compania detinand divizia japoneza a Vodafone, dar si Sprint, al patrulea cel mai mare operator telecom din SUA.Softbank a investit si in gigantul online chinez Alibaba. Cele mai mari achizitii ale Softbank, in afara de ARM, au fost in 2013 (cand a preluat cuu 22 mld dolari 77% din actiunile Sprint Nextel) si in 2006 (cand a cumparat cu 15 mld dolari divizia japoneza a Vodafone).In iunie Softbank a cumparat de la Google compania de robotica Boston Dynamics.