De ce 2017 a fost un an negru pentru imaginea marilor companii americane de tehnologie - Despre propaganda, stiri false si putere greu de imaginat

Companiile de tehnologie au fost mereu "cool" si isi platesc angajatii foarte bine. Apple, Alphabet (Google) si Facebook valoreaza peste 500 de miliarde de dolari, iar anul acesta a adus cifre de afaceri record si numeroase lansari de produse, servicii si platforme.Insa 2017 a fost anul in care marile companii de tehnologie au fost criticate pe scara larga si au intrat si in vizorul autoritatilor din mai multe tari pe teme variate, de la modul in care Apple cauta paradisuri fiscale pentru a plati taxe cat mai mici si pana la cum a fost posibil ca publicitate platita de Rusia sa ajunga la mai bine de 120 de milioane de americani, pe Facebook.Si Uber a avut un an negru, scandalurile venind unul dupa altul, de la acuzatii legate de cum sunt tratate femeile in companie, pana la cele mai recente, de spionaj si subminare a concurentei. Uber este super-cunoscuta si controversata, dar marile diferente fata de celelalte companii de care vorbim aici este ca Uber are pierderi uriase si a fost interzisa in tari din Europa.Google a fost criticata pentru ca in unele cazuri femeile au salarii mai mici decat barbatii si pentru ca nu sunt inlaturate rapid comentariile nepotrivite la clipuri de YouTube cu copii, in timp ce Twitter este acuzata ca "trolii" devin tot mai puternici in retea.Capitalizarea de piata a marilor companii de tehnologieApple 880 miliarde dolariAlphabet 734 miliarde dolariMicrosoft 660 miliarde dolariAmazon 571 miliarde dolariFacebook 517 miliarde dolariTwitter 18 miliarde dolariUber este evaluata la peste 60 miliarde dolari.Companiile de tehnologie au spus mereu ca sunt o forta a binelui, ca vor sa conecteze milioane, si mai nou, miliarde de oameni, iar serviciile lor ne-au devenit indispensabile, fie ca incepem ziua verificand News feed-ul de pe Facebook, apoi scriem un mesaj pe Gmail, la serviciu, lucram pe un PC cu Wiindows si toata ziua "butonam" un iPhone.Aceste companii au creat platforme uriase pe care au integrat numeroase servicii care comunica intre ele si care au devenit din ce in ce mai eficiente. Aceste companii spun ca putem comunica oricand, cu oricine, oriunde, dar 2017 pare sa fie un an de cotitura, fiindca tot mai multi incep sa se intrebe daca aceste companii nu au devenit cumva prea puternice, daca nu ne manipuleaza si daca nu ar trebui intervenit cu reguli stricte.Ce li se reproseaza gigantilor tehnologiei? Pe scurt, ca oamenii au devenit dependenti de serviciile lor si ca aceste companii stimuleaza mereu aceasta dependenta lansand lucruri noi care sa-i faca pe oameni sa stea si mai mult cu ochii in calculatoare si telefoane. In plus, aceste companii detin deja foarte multe informatii despre noi si continua sa colecteze, un aspect ingriorator fiind modul in care aceste informatii sunt folosite. Reprosul tot mai des auzit este ca aceste companii fac tot mai multi bani de pe urma dependentei noastre si ca toate aplicatiile care la inceput erau simple si "curate" vor fi inundate de publicitate.Diverse studii, unele cu concluzii mai retinute, altele radicale, spun ca incredibila crestere a numarului de smartphone-uri nu aduce doar beneficii. Sunt studii care spun ca tinerii care stau ore in sir "pironiti" la ecranul telefonului sunt mult mai deprimati si, evident ca interactioneaza fata in fata mult mai putin si muncesc mai putin.Facebook s-a aflat in centrul atentiei si chiar si fosti directori au ridicat semnale de alarma despre efectul dezastruos pe care reteaua il are asupra tinerilor. O buna parte dintre cei care sunt dependenti de Facebook ajung sa fie deprimati, ajung sa isi stabileasca asteptari legate de numarul de like-uri pe care il asteapta de la o postare si devin super-dezamagiti daca nu ating tinta. Altii ajung sa se infurie vazand unde calatoresc prietenii virtuali de pe Facebook si, per total, interactiunile din lumea reala sunt tot mai putine.Facebook a fost cel mai intens criticata si nici nu este de mirare, dat fiind ca are peste doua miliarde de utilizatori care intra cel putin o data pe luna. Deja sunt cativa ani de cand se vorbeste de "bula de pe Facebook" si anume de faptul ca pe News Feed ne apar lucruri care sunt in concordanta cu opiniile si interesele noastre, pericolul fiind ca nu vedem si opiniile care nu ne convin.In acest context, tot mai multi spun ca Facebook creeaza disensiuni intre oameni, dat fiind ca sunt tot mai multe postarile manipulatorii si ca stirile false atrag si se propaga tot mai repede.Gigantii tehnologiei investesc mult in inteligenta artificiala si spun ca algoritmii vor deveni tot mai buni in a anticipa ce vor utilizatorii sa vada si sa faca. Insa 2017 a aratat ca algoritmii nu pot rezolva problemele, fiindca este postat foarte mult continut, iar Facebook si Google au anuntat ca vor creste puternic numarul de moderatori umani. Un exemplu elocvent tine de ce s-a intamplat dupa ce optiunea Safety Check a fost activata in premiera pentru Romania de Facebook, dupa furtuna care a omorat 8 oameni in vestul tarii.Toate aceste companii au fost criticate pentru ca au refuzat, pana in acest an, sa-si asume responsabilitatea pentru continutul postat pe platformele lor, companiile spunand ca ele au creat mediul in care oamenii sa se exprime si este problema oamenilor in ce mod o fac.Insa in acest an oficialii acestor giganti tehnologici de sute de miliarde de dolari au promis ca vor schimba lucrurile si, in unele cazuri au admis ca au gresit. Insa pana aici a fost drum lung si, daca in anii trecuti scenariile negative indicau pericolul unui razboi cibernetic lansat de Iran, Coreea de Nord, Rusia sau China, razboi care ar putea pune la pamant infrastructura dintr-o anumita zona, realitatea a aratat ca amenintarea este cu totul alta.Multi au fost, pe drept cuvant, socati cand au aflat ca publicitatea platita de un grup pro-Kremlin a ajuns la peste 120 de milioane de americani. Incidentul a aratat ca nici nu este nevoie de un atac concertat si scump pentru ca un stat sa incerce sa influenteze parerile politice ale cetatenilor dintr-un stat rival geopolitic. Directorii de la Facebook au fost audiati in Congresul SUA unde cei care i-au luat la intrebari s-au aratat ingroziti de amploarea fenomenului si s-au intrebat daca Facebook nu are prea multa putere si daca lucrurile nu au scapat de sub control.Sunt opinii conform carora prestigiul marilor companii de tehnologie a avut mult de suferit in acest an si ca gigantii industriei "tech" s-au retras in defensiva din cauza "valului" de critici.Aceste companii uriase incep sa constientizeze ca au responsabilitati, dar ramane de vazut ce vor face pentru a raspunde criticilor. Va conta mult si presiunea pusa de autoritati, dar si faptul ca aceste companii au resurse financiare si pot investi pentru a face schimbarile tehnice necesare. Trebuie doar sa fie dispuse sa accepte ca aceste schimbari le-ar putea afecta profitabilitatea.Surse: New York Times, CNN, Telegraph