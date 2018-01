Google si structura Dutch Sandwich - Gigantul american a mutat 16 miliarde euro intr-o companie din Bermuda pentru a plati impozite mult mai mici

In cazul de fata, date emise catre Camera de Comert a Olandei arata ca Google muta veniturile de la o sucursala irlandeza la una din Olanda, fara niciun angajat, si apoi catre o entitate din Bermuda care este detinuta de o alta companie cu sediul in Irlanda.Google foloseste doua structuri financiare pentru a plati taxe cat mai mici: Acestea au fost denumite Double Irish si Dutch Sandwich.Numele Double Irish vine de la folosirea celor doua companii irlandeze, iar Dutch Sandwich, de la faptul ca o companie olandeza este folosita ca legatura intre cele doua companii irlandeze.Google Ireland colecteaza majoritatea veniturilor obtinute de Google din publicitate in afara SUA si apoi le transfera la subsidiara Google Netherlands Holdings BV care apoi transfera banii catre o companie care se numeste Google Ireland Holdings Unlimited, dar care are sediul in Bermuda, tara celebra pentru statutul sau de paradis fiscal.Bloomberg citeaza estimari ce arata ca in 2016, prin mutarea acestor bani, Google ar fi economist undeva intre 2,4 miliarde si 3,7 miliarde dolari prin plata unor impozite mult mai mici, suma exacta fiind imposibil de calculat."Platim toate taxele si respectam legile in fiecare tara din lume unde suntem prezenti. Ramanem decisi sa contribuim la cresterea ecosistemului online", spun cei de la Google, pentru Bloomberg.Bermuda este un teritoriu de peste mari al Coroanei Britanice, insula avand doar 54 kmp si sub 70.000 de locuitori. Este celebra nu doar pentru plajele rozalii, ci si pentru faptul ca gazduieste asa-numitele shell companies, companii care local nu au operatiuni sau active importante, dar care servesc ca "vehicule" pentru diverse tranzactii financiare.