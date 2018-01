Google a descoperit ca miliarde de calculatoare si smartphone-uri sunt afectate de vulnerabilitati

Cercetatorii Google au descoperit recent ca o vulnerabilitate, prezenta in aproape toate cele cateva miliarde de procesoare din computerele si telefoanele din lume, ar putea permite atacatorilor cibernetici acces la date importante.Repararea vulnerabilitatii poate afecta performanta respectivelor dispozitive.Marti seara, Intel, Microsoft, Google si alte mari companii au emis comunicate de presa pentru a linisti clientii si actionarii.Intel spune ca cipurile sale nu sunt singurele afectate si a sustinut ca afacerile nu ii vor fi afectate, iar Microsoft, cel mai mare producator de software din lume a informat ca va efectua un update pentru a proteja utilizatorii care folosesc dispozitive cu cipuri produse de Intel sau alte companii.Google, care afirma ca problema afecteaza cipurile Intel, AMD si ARM, a adaugat ca a realizat update-uri contra atacurilor la majoritatea sistemelor si produselor sale.Amazon, a carui divizie AWS este lider mondial in cloud computing, a transmis ca cea mai mare parte a serverelor afectate au fost deja puse la adapost.Hackerii exploateaza de decenii “gaurile” din software, dar slabiciunea descoperita de Google, prin contrast, subliniaza potentialele pagube ce pot fi generate de vulnerabilitatile din partea hardware.Componentele complexe, precum microprocesoarele, pot fi mai dificil de reparat si dureaza mai mult sa fie reproiectate de la zero daca au probleme.“E (o vulnerabilitate) mare si este una severa. Ea ii permite atacatorului sa evite masurile de securitate ale sistemului de operare pe care ne-am bazat in ultimii 20 de ani. Are un efect mare atat asupra clientilor cat si firmelor”, a spus Jeff Pollard, analist la Forrester Research.Aplicarea de upgrade-uri la sistemele de operare pentru rezolvarea problemei ar putea afecta performantele, avertizeaza expertii.The Register a scris ca reducerea de performanta ar putea atinge 30%, dar Intel afirma ca acest lucru se va intampla doar in circumstante extrem de neobisnuite.