Intel este foarte "şifonată" dupa scandalul procesoarelor cu vulnerabilitati - Compania nu a gasit rezolvare sapte luni, a tot amanat anuntul, iar investitorii sunt pesimisti

Dezvaluirile legate de cele doua vulnerabilitati din procesoare par a fi o criza subita pentru Intel. insa lucrurile nu stau chiar asa, fiindca Intel a fost notificata la 1 iunie de cei de la Google in legatura cu problemele, scrie Wall Street Journal Intel nu a gasit insa o rezolvare, avea de gand sa faca publice informatiile pe 9 ianuarie, dar a fost nevoita sa admita mai repede dupa ce un articol din The Register relata subiectul. Actiunile Intel au scazut doua zile consecutiv si compania se afla in fata unui dezastru de PR, mai ales dupa ce s-a aflat ca CEO-ul companiei, Brian Krzanich, a vandut in noiembrie actiuni in valoare de 24 milioane dolari, ramanand cu doar 250.000 de actiuni, minimul legal oe care il poate detine.Chiar daca nu sunt dovezi ca vulnerabilitatile au fost exploatate, intregul scandal pune la indoiala securitatea produselor Intel si multe companii vor trebui sa ia masuri, In plus, scrie Wall Street Journal, scandalul arata cat de complexe au devenit procesoarele, dar si soft-ul de pe ele, fiind acum posibil ca o vulnerabilitate sa fie descoperita dupa multi ani de la aparitie.Intel se afla intr-o poziie deloc favorabila, mai ales ca este posibil ca patch-urile necesare sa incetineasca functionarea diverselor sisteme, in unele cazuri clientii putand fi nevoiti sa cumpere hardware nou.Pe de alta parte, ar putea urma procese intentate de companii care ar putea sustine ca activitatea le este afectata de aceste dezvaluiri, insa problema este ca vor trebui sa dovedeasca practic ca sistemele le-au fost incetinite si ca au avut de pierdut, spun experti citati de Reuters Interesant este ca actiunile AMD au crescut, analistii asteptand ca Intel sa piarda clienti in urma scandalului, In plus, este de asteptat ca unele companii care au contracte mari cu Intel sa solicite preturi mai mici de la gigantul american. In plus, tipul de dezvoltare pentru viitoarele chip-uri ar putea fi mai mare si costurile ar putea creste fiindca se va insista mai mult pe partea de securitate.Intel spune insa ca update-urile de securitate nu vor avea impact semnificativ asupra performantelor sistemelor si, daca un impact va exista, acesta va fi tot mai moderat in timp. Compania mai spune ca Apple, Amazon, Microsoft si Google nu au raportat o incetinire a sistemelor.Despre Meltdown si Spectre- "Meltdown" este un defect ce afecteaza laptopurile, computerele desktop si serverele de internet cu cipuri Intel si poate permite hackerilor sa fure date importante precum parolele salvate in browserele web. Microsoft, Apple si Linux, cei trei producatori majori de sisteme de operare, spun ca vor aplica update-uri,- "Spectre" afecteaza cipurile din smartphone-uri si tablete, dar si cipuri pentru computere produse de Intel si AMD. Hackerii pot profita de "Spectre" pentru a pacali aplicatiile sa furnizeze informatii importante.- "Spectre" este mai putin periculos decat "Meltdown", dar va fi mai dificil de reparat