Dogecoin, o moneda virtuala creata ca o parodie, a ajuns la o capitalizare de peste 1,1 miliarde de dolari

Dogecoin, o moneda virtuala derivata din Litecoin, al carei nume provine din "fenomenul" de pe Internet Doge, a ajuns la o capitalizare de peste 1,1 miliarde de dolari, relateaza CNBC, citata de News.ro.





Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong.

Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru un site care publica informatii despre monede virtuale ca aprecierea Dogecoin il face sa se ingrijoreze de excesele care au loc pe piata.

Date publicate de platoforma CoinMarketCap arata ca dogecoin avea pe 5 ianuarie o capitalizare de 1,17 miliarde de dolari, fiind tranzactionata la 0,010360 dolari pe unitate.

Luna trecuta, moneda virtuala s-a apreciat cu peste 400%, atingand pentru scurt timp, la sfarsitul lui decembrie, 0,0107 dolari pe unitate.

Dogecoin este un exemplu de moneda virtuala creata ca alternativa la bitcoin. Intre alte monede virtuale mai populare se afla etherum, al carei pret a atins joi pentru prima oara nivelul de 1.000 de dolari, si ripple, care anul trecut s-a apreciat cu 35.000%.

Dogecoin a fost creata in 2013, iar mascota sa este cainele japonez shiba inu, popularizat pe internet in 2010 sub numele de Doge.

Creatorii dogecoin au pozitionat criptomoneda ca ¬moneda de pe internet¬ care permite utilizatorilor sa transfere usor bani online.

Exista mai multe cai prin care pot fi cumparare dogecoins: utilizatorii le pot cumpara de pe platforme online, pot sa fie platiti sau le pot obtine prin minerit.

Cresterea meteorica a dogecoin din ultimele luni l-a determinat pe creatorul proiectului sa isi exprime ingrijorarea fata de excesele pietei. Jackson Palmer, fondatorul dogecoin care a plecat din echipa in 2015, a declarat pentru site-ul de stiri despre criptomonedele CoinDesk ca moneda s-a apreciat atat de puternic chiar daca initiatorii acesteia nu au efectuat o actualizare software de peste 2 ani.

Valoarea totala a criptomonedelor depaseste 750 de miliarde de dolari, potrivit CoinMarketCap, iar bitcoin detine pozitia dominanta, cu o cota de piata de aproape 40%.

¬Motivul principal al cresterii parabolice a monedelor alternative este perceptia de monede ieftine¬, a declarat Dave Chapman, director general la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong.

El a explicat ca cele mai cunoscute doua monede virtuale, bitcoin si etherum, sunt considerate prea scumpe pentru majoritatea investitorilor noi de pe piata. Chiar daca exista posibilitatea de a cumpara doar o fractie din fiecare dintre aceste monede, exista o bariera psihologica, legata de posibilitatea de a detine integral un produs.

Un cumparator se simte mai bine daca stie ca detine 2.000 de monede ripple, care l-ar costa putin peste 6.000 de dolari, decat sa detina mai putin de jumatate de bitcoin la acelasi pret, a mai spus Chapman.

Acesta a aratat ca exista o perceptie in randul investitorilor noi, ca au ratat ¬oportunitatea de crestere a criptomonedelor care au demonstrat deja randamente incredibile¬.