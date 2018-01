Creatorul unei criptomonede gandita pentru cei care vor sa plateasca pentru a urmari video-uri porno ar fi fugit cu banii investitorilor

Lucas a creat FMtokens si spunea ca vrea sa stranga finantare in valoare de 25 milioane dolari anul trecut. FMtokens, spunea Lucas, puteau fi folosite de cei care vor sa se uite la clipuri porno live-stream.Unul dintre investitori spune, citat de New York Post, ca cel mai probabil; Lucas a fugit cu banii, dar nu se stie cat a strans, estimarile fiind ca ar fi vorba de cateva milioane de dolari.Pe site-ul companiei, aceasta facea insa apel la investitori sa o contacteze pentru a-si recupera banii, dar un investitor spune ca a primit o suma in dolari la valoarea pe care ethereum o avea in septembrie, dar de atunci ethereum este de trei ori mai valoroasa. De fapt, numai in ultima luna valoarea ethereum a crescut cu 160%.FMtokens face parte din categoria initial coin offerings - ICO - mijloace de crowdfunding centrate pe criptomonede - si pot fi surse de capital pentru diverse companii mici. Aceste crypto-tokens sunt foarte populare in randul investitorilor in momentul de fata, dar valoarea lor poate varia extrem de mult si autoritatile din diverse tari atrag atentia ca cei care investesc risca enorm.