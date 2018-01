GoPro cauta cumparator, dupa ce vanzarile companiei au scazut puternic

GoPro are sediul in California si s-a infiintat in 2004. Ultimii ani au fost foarte grei, compania terminand 2015 si 2016 pe pierderi. Pentru semestrul al patrulea astepta vanzari de 470 milioane dolari, dar a modificat drastic prognoza, catre 340 milioane dolari.In plus, GoPro va renunta la 250 dintre cei 1.250 de angajati si va renunta in a mai fabrica drone, motivand decizia prin faptul ca regulile tot mai stricte de operare a dronelor in SUA si Europa vor frana avansul pietei.Nick Woodman, seful GoPro, spune ca are de gand sa caute o companie mare care sa ajute GoPro sa se extinda. Reuters noteaza ca GoPro a angajat J P Morgan pe post de consultant in vederea gasirii unui cumparator.GoPro a redus pretul camerei Hero6 de la 499, la 399 dolari, miscare ce ii va afecta cu 80 milioane dolari veniturile din trimestrul al patrulea.