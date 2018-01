Seful Intel apara raspunsul companiei in scandalul procesoarelor si promite update-ul de rezolvare intr-o saptamana

Seful Intel a spus ca securitatea este prioritatea numarul unu pentru companie si a adaugat ca, din cate stie, vulnerabilitatile nu au fost exploatate in vreun fel pentru a fura date ale clientilor.Krzanich a incercat sa prezinte problema ca fiind una care a afectat in mod egal toate companiile mari, multumind pentru faptul ca a existat o colaborare intre foarte multe companii pe diverse tipuri de arhitecturi si numind acest efort "remarcabil".Totusi, relatand subiectul, Financial Times noteaza ca AMD a spus ca procesoarele sale nu sunt expuse vulnerabilitatii Meltdown, in timp ce Arm Holdings a lasat clar de inteles ca vulnerabilitatile s-ar putea aplica cel mult la nivel teoretic cip-urilor sale.Intel a promis ca intr-o saptamana va fi lansat patch-ul de secuirtate care ar rezolva problemele de pe 90% dintre terminalele afectate. El a lasat insa de inteles ca poate fi un impact la nivelul performantei pe sistemele la care update-urile se vor aplica, desi compania spusese acum cateva zile ca nu vor fi niciun fel de incetiniri.​Intel se afla in fata unui scandal care-i poate afecta imaginea, mai ales ca stia din iunie de cele doua vulnerabilitati ale procesoarelor si nu a facut publica informatia, dar nici nu a gasit o rezolvare. Actiunile companiei au scazut, analistii spun ca Intel nu-si va pierde dintre clienti, insa acestia ar putea sa ceara preturi mai mici si vor urma si procese. Cercetatorii de la echipa de securitate Project Zero a Google si de la cateva firme de securitate au descoperit doua vulnerabilitati care afecteaza aproape toate computerele din ziua de azi.Chiar daca nu sunt dovezi ca vulnerabilitatile au fost exploatate, intregul scandal pune la indoiala securitatea produselor Intel si multe companii vor trebui sa ia masuri, In plus, scrie Wall Street Journal, scandalul arata cat de complexe au devenit procesoarele, dar si soft-ul de pe ele, fiind acum posibil ca o vulnerabilitate sa fie descoperita dupa multi ani de la aparitie.Surse: BBC