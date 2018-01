Elvetia: O baterie supraincalzita de iPhone care scotea fum a condus la evacuarea unui magazin Apple / 8 persoane, usor ranite

Un client a intrat precipitat in acest magazin situat pe principala artera comerciala din Zurich, in apropiere de gara, "din cauza unei baterii supraincalzite (care era) insotita de degajare de fum", a explicat politia, intr-un comunicat.Angajatul care a incercat sa scoata bateria a fost "usor ranit" la maini si alte sapte persoane au primit ingrijiri in magazin, fara insa a avea nevoie de internare, potrivit sursei citate.Pagubele au fost limitate gratie "reactiei personalului" magazinului care a varsat nisip de cuart pe baterie pentru a stupa degajarea de fum, a adaugat politia.Circa 50 de clienti si angajati care se aflau in magazin au fost evacuati, ca masura de precautie.Specialistii Institutului de criminalistica din Zurich studiaza bateria pentru a stabili cauzele incidentului.