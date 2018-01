Actiunile Kodak au crescut cu peste 100% dupa ce compania a nuntat planuri ambitioase in domeniul criptomonedelor

Kodak va lansa, impreuna cu WENN media group, o criptomoneda care sa-i ajute pe fotografi sa gestioneze cat mai bine modul in care obtin venituri de pe urma drepturilor de autor ale fotografiilor.Dezvoltarea foarte puternica a internetului a facut ca fotografii sa-si controleze tot mai greu drepturile asupra propriilor imagini, mai ales ca tot mai putini platesc abonamente la baze uriase de imagini.Kodak si WENN vor sa foloseasca tehnologia blockchain pentru ca legaturile dintre fotografii si creatorii acestora sa fie tot mai stranse, spun companiile.Va fi creata o criptomonda KODAKCoin, care va putea fi folosita astfel incat fotografii sa obtina venituri cand o imagine este utilizata de cineva.Compania a anuntat si ca lansa servicii de minare Bitcoin, urmand sa instaleze infrastructura hardware de minare Bitcoin langa sediul sau din Rochester, New York. Practic vor exista un fel de cutii "mining rigs" cu procesoare si coolere, unde cei dornici vor putea plati chirie la Kodak pentru capacitatea de minare.Punerea pe piata a monedei se face prin operatia de "mining", numita asa pentru a evoca "mineritul" prin care se obtine valoarea in cazul real; aici este vorba de efectuarea unor calcule matematice - asemanatoare cu cele din criptografie - care sa determine aparitia unei cantitati de moneda relativ constanta. "Minerii" de Bitcoin fac aceasta munca deoarece sunt rasplatiti prin taxele de tranzactie platite de utilizatori pentru procesari mai rapide ale tranzactiilor, plus bitcoini nou creati conform unei rate fixe.Sursa: BBC