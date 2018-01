Endava, companie IT cu 2.400 de angajati in tara, a anuntat fuziunea cu un dezvoltator software din America Latina

"Endava si Velocity Partners isi unesc fortele pentru a crea un jucator IT global capabil sa ofere clientilor mai multe optiuni in ceea ce priveste serviciile, tehnologiile, scalabilitatea si locatiile pentru livrarea proiectelor IT", se spune in comunicatul de presa.Ca urmarea a fuziunii, organiziatia rezultata va avea peste 4.600 de angajati, iar cele sase centre noi de dezvoltare software din Argentina, Uruguay, Venezuela si Columbia vor completa capabilitatile de livrare existente din locatiile Endava din Romania, Moldova, Bulgaria, Serbia, Macedonia si Columbia.Velocity Partners s-a infiintat acum 12 ani si are peste 500 de angajati in birourile sale din America de Nord si centre de livrare in Argentina, Uruguay, Columbia si Venezuela.Endava este o companie de servicii IT privata infiintata acum 17 ani. Are clienti din domeniile financiar-bancar, asigurari, telecomunicatii, media, technologie, si retail.Compania are peste 4.000 de angajati in sediile sale din America de Nord, Europa de Vest si centre de livrare in Columbia, Moldova, Romania, Macedonia, Serbia si Bulgaria.