Facebook modifica radical News Feed-ul. Vor avea prioritate postarile de la familie si prieteni si vor aparea mai putine postari de la brand-uri, companii si mass-media

Zuckerberg spune ca a primit feedback de la utilizatorii care vor sa vada pe pozitii superioare in "fluxul de stiri" postarile de la prietenii apropiati si de la membrii familiei. El a adaugat ca utilizatorii spun ca fluxul este aglomerat de postarile de la companii, brand-uri si organizatii media."Recent am primit reactii de la utilizatori care ne-au spus ca acest continut public - postarile ale companiilor, brand-urilor si organizatiilor media - mascheaza momentele persoanle", spune Zuckerberg.Ce urmeaza?"Facem o schimbare majora in modul in care este construit Facebook. Schimb scopul retelei din a ne concentra pe gasirea de continut relevant, in a va ajuta sa aveti interactiuni sociale cat mai semnificative".Ce spune Facebook este ca algoritmii vor functiona in asa fel incat vor avea prioritate lucrurile partajate de prieteni, de familie si de grupuri, in detrimentul paginilor unor brand-uri sau ale unor publicatii media. De exemplu o fotografie de familie va avea prioritate in fata unui clip postat de o publicatie careia i-ai dat like sau in fata unui clip despre un telefon lansat de o companie."As vrea sa fiu cat se poate de clar, facand aceste schimbari, ma astept ca timpul petrecut de oameni pe Facecook si alti parametri de engagement sa scada. Dar ma astept ca timpul petrecut de fiecare pe Facebook sa fie mai valoros. Daca vom face totul cum trebuie, cred ca totul va fi bine pentru comunitatea Facebook pe termen lung". spune Zuckerberg.Facebook a fost intens critiata anul trecut, mai ales pentru ca in retea au fost promovate masiv stirile false si pentru ca propaganda rusa a putut ajunge la un numar urias de americani, peste 120 milioane. Zuckerberg a promis recent ca in 2018 va incerca sa "repare" Facebook si ca printre misiunile retelei se va numara si cea de a-i determina pe oameni sa aiba interactiuni fata in fata in viata reala.Un alt val de critica a fost ca Facebook exploateaza vulnerabilitatile psihicului uman pentru a-i face pe oameni sa fie dependenti de retea, efectele fiind asupra timpului liber si productivitatii..In noiembrie, unul dintre fondatorii Facebook, care a parasit demult compania - Sean Parker - spunea intr-un interviu ca el si altii diretori au creat un sistem care a facut ca oamenii sa devina dependenti de retea si ca la asta a contribuit mult introducerea butonului Like gandit ca un mijloc de validare sociala "Dumnezeu stie ce le face creierelor copiilor nostri", spunea Parker, despre Facebook.Un alt fost director, Chamath Palihapitiya, spunea ca Facebook " a distrus modul in care societatea functioneaza", dar si-a indulcit apoi comentariile.