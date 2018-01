Mark Zuckerberg a pierdut 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor

In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg a scazut la 74 de miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg al miliardarilor. El a pierdut in acest fel pozitia de al patrulea cel mai bogat om din lume, in favoarea miliardarului spaniol Amancio Ortega.Fondatorul Facebook a pierdut cea mai mare parte din suma de 4,5 miliarde de dolari castigata in acest an.Cei mai bogati 500 de oameni din lume au castigat anul trecut 1.000 de miliarde de dolari si alte 192 de miliarde de dolari in primele doua saptamani din 2018, arata indicele calculat de Bloomberg.Facebook a incercat sa ii calmeze pe creatorii de articole si continut video ingrijorati de anuntul lui Zuckerberg potrivit caruia reteaua sociala pe care o conduce va pune mai mult accent pe ceea ce numeste interactiunea sociala semnificativa, in locul consumului pasiv de noutati.Articolele si clipurile care atrag comentarii si like-uri sau care sunt distribuite de utilizatori vor avea o probabilitate mai mare de a fi vizibile, a precizat Facebook intr-un email obtinut de Bloomberg.Compania va continua in acelasi timp sa prioritizeze continutul pe care utilizatorii il cauta in mod regulat, cum ar fi video-urile saptamanale.