Romania este vicecampioana mondiala la turneul de sumo robotic de la Tokyo

Echipa romaneasca Flex s-a clasat pe locul al doilea la cea de-a 29-a editie a competitiei de sumo robotic All Japan Robot Sumo Tournament, organizata in luna decembrie, la Tokyo, concurs la care au participat 120 roboti din 25 de tari.

Robotul autonom Cheetah, declarat al doilea cel mai bun la nivel mondial, este o masina electrica autonoma in miniatura, realizata din aluminiu, titan si fibra de carbon, dezvoltata pentru a permite atacul si eliminarea robotului advers din ringul competitional. Turneul mondial se desfasoara la clasa regina Mega Sumo, unde concureaza roboti cu dimensiunea de 20x20 cm si greutatea de maximum trei kilograme.

Echipa Flex, formata din ing. Adrian Gaspar, drd. ing. Andreea Beciu, drd. ing. Bogdan Istrate, drd. ing. Teodor Rosca, ing. Cristina Teodorescu, ing. Maria Laura Nichifor, ing. Marius Gibu, ing. Ovidiu Marius Alexandru, ing. Robert Cotofana, urb. Suzana Neacsu, studentii Andrei Kovari, Mircea Zamfira si elevul Andrei Tudor, a inregistrat cel mai bun rezultat de pana acum intr-o asemenea competitie.

"Dupa multa munca si determinare, anul acesta am cucerit locul al doilea de pe podiumul din Japonia cu cel mai nou dintre cei patru roboti ai echipei noastre. In lupte ne-am infruntat cu roboti de ultima generatie din Turcia, Polonia, Japonia si Egipt si am reusit performanta de a fi extrem de competitivi. Pentru a realiza un robot care sa se bata la titlul mondial, este nevoie de cativa ani de munca, cercetare, dezvoltare si investitii de mii de euro. Performanta implica mari sacrificii si multi bani. Fara ajutorul sponsorilor privati, nu am fi avut sansa sa ajungem campioni europeni si vicecampioni mondiali", spune ing. Adrian Gaspar, unul dintre fondatorii echipei Flex.

Romania a participat la campionatul mondial cu patru echipe, Flex obtinand cea mai buna clasare, imediat dupa cea a robotului Poloniei, declarat castigator al locului intai.

Competitiile de sumo robotic ajuta la dezvoltarea individuala a tinerilor ingineri si reprezinta o excelenta platforma de invatare si dezvoltare personala, imbinand cunostinte din domenii precum matematica, informatica, automatica, programare si robotica.

"Rezultatele echipei Flex plaseaza din nou inteligenta din Romania in elita mondiala, iar succesul vine la scurt timp dupa ce tara noastra a fost declarata vicecampioana Europei la securitate cibernetica . Cei 13 tineri talentati din Flex Team au demonstrat ambitia de a deveni din ce in ce mai buni de la un an la altul si ne-am bucurat sa le putem fi aproape in tot acest drum, de la proiect, pana la locul al doilea in lume", spune Mihaela Paun, vicepresedinte de vanzari si marketing la Bitdefender.

La competitie au mai participat echipele romanesti Evo Robotics din Bucuresti, Balmotus si Specular din Cluj-Napoca.