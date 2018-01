Tim Cook, CEO-ul Apple: Trebuie sa existe limite ale folosirii tehnologiei in scoli. "Nu cred in utilizarea excesiva a tehnologiei"

CEO-ul Apple, Tim Cook, considera ca trebuie sa existe limite ale folosirii tehnologiei in scoli, mentionand ca el nu isi doreste ca nepotul sau sa utilizeze retelele sociale, scrie The Guardian "Nu cred in folosirea excesiva a tehnologiei. Nu sunt o persoana care sa sustina ca am atins succesul daca ne folosim de ea mereu", a spus acesta in cadrul unei conferinte sustinute la colegiul Harlow, in Essex.Chiar si in cadrul cursurilor care se folosesc de computere, precum designul grafic, tehnologia nu ar trebui sa domine, a mai adaugat acesta. Parerea sa este ca folosirea excesiva a tehnologiei nu este de dorit in niciunul dintre cazuri si ca nu are o utilitate ba, din contra, ea pune piedici cunoasterii."Exista concepte despre care vrei sa vorbesti si pe care vrei sa le intelegi. Crezi ca in cadrul unui curs de literatura ai vrea sa te folosesti de tehnologie in mod excesiv? Probabil ca nu".Tim Cook, actualul CEO al Apple, care a preluat fraiele conducerii dupa moartea lui Steve Jobs, in 2011, spune ca compania este procupata de binele copiilor si in afara orelor de curs. "Am un nepot caruia ii impun unele limite. Nu vreau sa aiba de a face cu retelele sociale".