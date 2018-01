VIDEO Amazon deschde primul supermarket in care iti alegi ce vrei si poti iesi fara sa te opresti la casa de marcat

Compania spune ca magazinele numite Amazon Go folosesc acelasi tip de tehnologie ca si masinile autonome fiindca functioneaza cu senzori, sute de camere video si tehnologii de tipul "deep learning" pentru a deduce exact ce produse a pus clientul in punga.Utilizatorii Amazon Go trebuie sa descarce o aplicatie pe telefon si sa scaneze un cod de bare cand intra in magazin. Apoi pot alege ce produse aliementare doresc, iar la iesire nici nu trebuie sa stea la coada si nici sa se opreasca la casa, urmand sa primeasca pe e-mail factura, iar banii sunt retrasi automat.Multi retaileri au lansat concepte super-tehnologizate de shopping, insa costul ridicat al senzorilor impiedica raspandirea tehnologiei.Au fost si voci care au criticat noua tendinta, spunand ca, daca pe viitor vor fi deschise multe astfel de magazine, vor fi facute concedieri masive pentru ca nu va mai fi nevoie de casieri.Sursa: USA Today