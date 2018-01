Playtech.ro: Cea mai ciudata aplicatie poate fi folosita doar cand ramai fara baterie

Cei mai multi internauti folosesc WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, iMessage, WeChat sau Line pentru a efectua conversatii de pe mobil prin intermediul unei conexiuni la internet. O noua aplicatie functioneaza intr-o maniera similara cu cele mentionate mai sus, dar Die With Me este conditionata de un procent redus la baterie.In mod uzual, cand ai foarte putina baterie la telefon, devii stresat. Eventual, incepi sa dai cateva mesaje unor persoane importante pentru a le notifica in privinta faptului ca nu te vor putea contacta in viitorul foarte apropiat.Creatorii unei noi aplicatii s-au decis sa profite de tensiunea momentelor in care ai ramas cu doar 5% la baterie si sa lanseze un program care functioneaza doar in acele conditii.Nu poti folosi Die With Me in momentele in care ai mai mult de 5% energie in telefon.Citeste restul articolului pe Playtech.ro