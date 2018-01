Domeniile.ro nu mai sunt valabile "pe viata" din 2018/ Cat vei plati si cum poti evita riscul de a ramane fara domeniu

domeniile inregistrate inainte de 01.03.2013 vor primi minim 3 luni perioada de gratie pentru plata serviciului de mentenanta, astfel incat primele domenii vor expira incepand cu 01.06.2018.

se vor adauga 5 ani la data cea mai recenta dintre data inregistrarii domeniului si data ultimului transfer al dreptului de utilizare (domain trade).

Exemplu: daca domeniul a fost inregistrat in data de 01.01.2015 si intre timp nu a existat niciun transfer al dreptului de utilizare, atunci domeniul va expira pe 01.01.2020; daca domeniul este inregistrat in 01.01.2015 si transferat in 01.01.2017, atunci domeniul va expira in 01.01.2022.

daca data de expirare rezultata este anterioara datei de 01.06.2018 (ex. domeniul inregistrat in 01.01.2010 va avea data de expirare 01.01.2015), data de expirare va fi distribuita pe o perioada de 6 luni, incepand cu 01.06.2018 pana in 30.11.2018 pe baza lunii calendaristice a datei de inregistrare, prin gruparea a cate doua luni si pastrarea zilei calendaristice conform tabelului de mai jos:

Consiliul de Administratie al ICI-Bucuresti a aprobat in data de 14.07.2017 introducerea serviciului de inregistrare si mentenanta anuala pentru domeniile ".ro". Ce inseamna aceasta? Daca pana acum orice persoana fizica sau juridica putea cumpara un nume de domeniu ".ro" devenind astfel proprietar, pe viata, al acelui domeniu, incepand cu anul viitor ROTLD (Romanian Top Level Domain) va percepe o taxa de mentenanta care poate fi perceputa pe o perioada de 1 pana la 10 ani. Cu ajutorul casei de avocatura Cosmovici Intellectual Property, am detaliat mai jos de unde stim cand trebuie sa platim, daca avem deja un domeniu.ro cumparat si in ce conditii putem pierde dreptul de proprietate asupra domeniului respectiv."Numarul total de domenii de internet .ro, inregistrate, este de aproximativ 901.130, din care 44% sunt neutilizate", declara in luna aprilie 2016 ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, pentru Hotnews. Incepand cu data de 1.03.2018 sistemul de domenii ".ro" va fi aliniat la necesitatile serviciului de mentenanta anuala, adica ROTLD va percepe o taxa anuala de la proprietarul domeniului respectiv in baza careia acesta isi poate pastra dreptul de proprietate. Incepand cu aceeasi data, mentionata anterior, proprietarii de domenii .ro vor putea plati serviciul de mentenanta pe o perioada de minimum 1 an si maximum 10 ani.Contravaloarea serviciului de mentenanta, oferit registrarilor acreditati ROTLD, va fi de 6 EUR/an, fara TVA. Tariful practicat de catre registrarul ICI Bucuresti (vanzare directa pe site-ul www.rotld.ro) va fi de 12 EUR/an + TVA."Pana acum, gestionarea numelor de domeniu .ro era mai facila, deoarece titularul, dupa momentul achizitiei, nu se mai intersecta cu aspecte administrative legate de registrar, decat daca dorea indeplinirea unor proceduri exceptionale (transferul numelui de domeniu, modificarea datelor titularului etc.). In acest moment, achizitia nu se mai face viager (adica pe durata vietii titularului), ci pe o perioada determinata. Acest lucru inseamna ca titularul respectiv trebuie sa aiba in vedere, in plus, data de expirare a inregistrarii domeniului sau si sa se ocupe de o eventuala reinnoire in timp util. In caz contrar, in cazul unei re-achizitii (deci reinnoiri) ulterioare momentului expirarii, intervine riscul ca un tert sa dobandeasca domeniul respectiv, iar recuperarea sa sa poata fi facuta numai in urma unor demersuri legale complexe (negocieri, litigii etc).Ca o comparatie cu situatia numelor de domenii cu extensii generale (gTLD-urilor), observam o uniformizare a practicii, deoarece gTLD-urile sunt guvernate deja de acest regim administrativ temporar. Astfel, piata numelor de domenii nu este blocata si se poate evita monopolul pus de un unic titular asupra unui domeniu, fara a avea interes asupra lui. In acest fel, obligativitatea platii periodice pentru detinerea domeniului determina titularul sa evalueze in concret oportunitatea detinerii unui asemenea asset, si sa aiba motivatia repunerii lui pe piata, in momentul in care nu ii mai aduce un profit", a declarat Olga Preda, Associate in cadrul Cosmovici Intellectual Property.Data de expirare a domeniilor se va calcula tinand cont de principiul conform caruia vechea taxa de inregistrare trebuie sa acopere minim 5 ani de mentenanta, astfel:ianuarie, februarie iunie 2018martie, aprilie iulie 2018mai, iunie august 2018iulie, august septembrie 2018septembrie, octombrie octombrie 2018noiembrie, decembrie noiembrie 2018