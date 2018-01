Austriacul Max Schrems poate initia o actiune individuala impotriva Facebook, pe tema politicilor sale de confidentialitate, dar nu si una colectiva, arata o hotarare a Curtii Europene de Justitie

Max Scherms a declansat in 2015 actiunea sa contra Facebook si multi i s-au alaturat. Actiunea declansata de Schrems in 2015 se concentra pe mai multe domenii in care Facebook ar fi incalcat legile de protectie a datelor din UE. Reteaua nu cere consimtamantul user-ilor pentru cand le foloseste datele, face tracking pentru useri si cand folosesc alte site-uri si utilizeaza sisteme de tip big data pentru a analiza userii. O parte din plangere se referea la participarea Facebook la amplul program de spionaj PRISMIata ce spune acum CJUE in hotararea saMaximilian Schrems, care locuieste in Austria, a chemat in judecata Facebook Ireland (denumita in continuare Facebook) in fata instantelor austriece. El reproseaza Facebook ca ar fi incalcat o serie de dispozitii in materie de protectie a datelor in raport cu contul sau de Facebook privat si cu cele ale altor sapte utilizatori care i-ar fi cesionat drepturile lor pentru aceasta actiune.Acesti alti utilizatori ar fi si ei consumatori si ar locui in Austria, in Germania si in India. Schrems doreste in special ca instanta austriaca sa declare nevalide anumite clauze contractuale si sa oblige Facebook, pe de o parte, la incetarea utilizarii datelor in litigiu in scopuri proprii sau in favoarea tertilor si, pe de alta parte, la plata daunelor interese. Facebook considera ca instantele austriece nu au competenta internationala in speta.Potrivit Facebook, domnul Schrems nu poate invoca norma Uniunii care permite consumatorului sa cheme in judecata un partener contractual strain in fata instantei de la domiciliul sau (denumita in continuare "forul consumatorului"). Astfel, utilizand Facebook si in scopuri profesionale (in special prin intermediul unei pagini Facebook destinate sa informeze cu privire la demersurile sale impotriva Facebook, domnul Schrems nu ar putea fi considerat consumator.In ceea ce priveste drepturile cesionate, Facebook arata ca forul consumatorului nu este aplicabil acestora ca urmare a faptului ca acest for nu este transferabil. In acest context Oberster Gerichtshof (Curtea suprema, Austria) solicita Curtii de Justitie sa precizeze conditiile in care poate fi invocat forul consumatorului. Prin hotararea sa de astazi,Curtea raspunde ca utilizatorul unui cont de Facebook privat nu isi pierde calitatea de "consumator" atunci cand publica carti, tine conferinte, exploateaza site-uri internet, colecteaza donatii si accepta cesiuni de drepturi de la numerosi consumatori in vederea valorificarii in justitie a acestor drepturi.In schimb, forul consumatorului nu poate fi invocat pentru actiunea unui consumator prin care se urmareste valorificarea, in fata instantei de la locul unde isi are domiciliul, nu numai a propriilor drepturi, ci si a drepturilor cesionate de alti consumatori care au domiciliul in acelasi stat membru, in alte state membre sau in state terte.In ceea ce priveste calificarea de consumator, Curtea observa ca forul consumatorului nu se aplica in principiu decat in ipoteza in care finalitatea contractului incheiat intre parti este o alta utilizare decat cea profesionala a bunului sau a serviciului in cauza. Este necesar in special sa se tina seama, in ceea ce priveste serviciile oferite de o retea sociala digitala care pot fi utilizate pe o durata lunga, de evolutia ulterioara a utilizarii acestor servicii. Astfel, autorul unei actiuni in justitie, care utilizeaza asemenea servicii, ar putea sa invoce calitatea de consumator doar daca utilizarea esentialmente neprofesionala a acestor servicii, pentru care a incheiat initial un contract, nu a dobandit ulterior un caracter esentialmente profesional.In schimb, dat fiind ca notiunea "consumator" este definita prin opozitie fata de notiunea "operator economic" si ca este independenta de cunostintele si de informatiile de care dispune in mod real persoana in cauza, nici expertiza pe care o poate dobandi aceasta persoana in domeniul din care fac parte serviciile, nici angajamentul acesteia in scopul reprezentarii drepturilor si a intereselor utilizatorilor acestor servicii nu ii inlatura calitatea de ¬consumator¬.Astfel, o interpretare a notiunii "consumator" care ar exclude asemenea activitati ar ajunge sa impiedice o aparare efectiva a drepturilor pe care le detin consumatorii fata de cocontractantii lor profesionisti, inclusiv a celor referitoare la protectia datelor lor cu caracter personal.In ceea ce priveste drepturile cesionate, Curtea aminteste ca forul consumatorului a fost creat in scopul protejarii consumatorului ca parte la contractul in cauza. Prin urmare, consumatorul nu este protejat decat in masura in care este personal solicitant sau parat intr-o procedura. In consecinta, solicitantul care nu este el insusi parte la contractul de consum in discutie nu poate beneficia de acest for. Aceste consideratii trebuie sa se aplice si in privinta unui consumator cesionar al drepturilor altor consumatori.