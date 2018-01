Google a lansat o companie de securitate informatica

Chronicle se vrea a fi un business independent sub "umbrela" holding-ului Alphabet si scopul ei este sa ajute organizatiile sa detecteze atacurile informatice si sa le opreasca.Vor exista doua ramuri: cyber-security si platforma analitica, dar si un serviciu de tip malware intelligence numit VirusTotal.Seful Chronicle, Stephen Gillett - care a fost director operational la la Symantec - spune ca multe companii primesc zilnic mii de alerte informatice si le-ar fi imposibil sa le analizeze pe toate. Tocmai de aceea, spune el, atacurile sunt detectate la cateva luni dupa ce s-au produs si hackerii pot crea probleme nestingheriti."Cu un plus de machine learning si cu capacitati mai bune de cautare credem ca putem ajuta organizatiile sa-si faca o idee despre profilul lor de securitate, intr-un mod mult mai detaliat", spune Gillett.Alphabet intra pe o piata fragmentata unde exista si jucatori consacrati pe securitate, precum Symantec si McAfee, dar si companii mici si noi care promit solutii extrem de sofisticate.Cu toate acestea, atacurile infomatice uriase apar des si tin prima pagina in media internationala.