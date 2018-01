Playtech.ro: Romania (aproape) digitala: actele pe care le-ai putea obtine online

"Saptamana aceasta va fi un proiect depus de ministerul nostru, in parteneriat cu Ministerul de Interne, cu cel al Dezvoltarii si Serviciul de Telecomunicatii Speciale cu privire la digitizarea celor patru evenimente de viata, anume casatorie, divort, nastere si deces", a declarat Ionut Valeriu Andrei, secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor. "Vom putea pune la dispozitia cetatenilor in mod digital si online aceste servicii. Se lucreaza la un proiect de cloud guvernamental".Andrei a explicat si ca documentele de stare civila din ultimii 100 de ani vor fi digitalizate. Mai mult, Registrul Comertului doreste ca, in paralel, sa dezvolte un program de digitalizare a tuturor serviciilor, de la infiintarea unor firme si pana la radiere.Citeste restul articolului pe Playtech.ro