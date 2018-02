Olimpiada Internationala de Matematica din 2018 are loc in Romania. Clujul devine capitala mondiala a matematicii

Articol sustinut de Bitdefender

Fiecare tara este reprezentata de o echipa formata din maximum sase elevi si insotita de cel putin doi profesori matematicieni.Bitdefender sustine competitia ca parte a misiunii asumate de crestere a competentelor de matematica si stiinte la nivelul absolventilor din Romania. De altfel, compania sprijina de multi ani proiectul viitoriolimpici.ro , un program de crestere a bazei de olimpici, care isi propune sa ridice nivelul de competente matematice ale angajatilor in economia viitorului."Industria IT&C, domeniu care structural are o valoare adaugata mare si presupune cunostinte de matematica si stiinte, contribuie deja substantial la cresterea economica a Romaniei si la transformarea ei intr-una bazata pe inovatie. Cred ca olimpiadele vor contribui la pregatirea unei noi generatii de specialisti IT de care economia are nevoie in anii care urmeaza", spune Florin Talpes, CEO al Bitdefender.Olimpiadele Internationale de Matematica au fost initiate de Romania, prin Societatea de Stiinte Matematice in 1959, la initiativa profesorului Tiberiu Roman, secretar general al societatii.Primele doua astfel de competitii s-au desfasurat la Brasov si Sinaia, doar cu tari din blocul comunist. In 1969 a participat si prima tara occidentala, iar dupa 1970 mai multe state din vest au devenit membre ale OIM. Romania detine recordul de organizari fiind gazda editiilor din 1969, 1979 si 1999. Organizarea editiei din 2018 a fost initiativa Societatii de Stiinte Matematice din Romania pentru a celebra anul centenarului Romaniei. Romania si Bulgaria sunt singurele tari ce au participat la toate editiile iar intr-un clasament neoficial pe numarul total de medalii,, conform Societatii de Stiinte Matematice din Romania.Olimpiada este organizata de Ministerul Educatiei Nationale, cu implicarea stiintifica a Societatii de Stiinte Matematice din Romania si sub coordonarea locala a Inspectoratului Scolar Judetean Cluj. Evenimentul se bucura de un important sprijin institutional din partea Institutului de Matematica al Academiei Romane, al Consiliului Judetean Cluj si al Primaria Municipiului Cluj-Napoca, dar si al universitatilor Babes-Bolyai si Tehnica din Cluj-Napoca."Incredintarea acestui eveniment Clujului vine drept recunoastere a unui spatiu clujean al colaborarii interinstitutionale corecte si eficiente si a unui climat care permite atragerea mediului privat in marile proiecte ale educatiei - o prioritate de management transformata in dezideratul construirii unei scoli pe care sa o putem numi, cu adevarat, performanta. Suntem convinsi ca eforturile noastre reunite vor face din cea de-a 6-a editie romaneasca a Olimpiadei Internationale de Matematica un adevarat regal al competitiei si al performantei stiintifice, ca marturie clujeana a increderii in rolul scolii si al educatiei", spune si Valentin Claudiu Cuibus, inspector scolar general al judetului Cluj.