Fujifilm va renunta la 10.000 de angajati si anunta ca va prelua Xerox

Fujifilm a anuntat ca pana in 2020 va reduce cu 10.000 numarul angajatilor la fililala Fuji Xerox detinuta impreuna cu Xerox, motivand ca a scazut cererea de imprimante si copiatoare. Filiala are 47.000 de angajati si vinde mai ales in Asia si Australia. Filiala a fost infiintata in 1962 si japonezii detin 75% din actiuni, iar americanii, 25%.Fujifilm Holdings Corporation va prelua 50,1% din actiunile Xerox, companie evaluata la 8 miliarde dolari. Xerox si-a vazut valoarea si vanzarile scazand in ultimii ani si multi investitori si analisti spun ca nu era nevoie ca Fujifilm sa investeasca in companie.Noua companie se va numi Fuji Xerox.Xerox are 37.000 de angajati si vanzari anuale de 10 miliarde dolari.