Facebook a avut in 2017 venituri record de peste 40 miliarde dolari, insa numarul de utilizatori din SUA si Canada a scazut pentru prima oara

Veniturile au fost de 40,6 miliarde dolari, cu 47% peste 2016, in timp ce profitul net a urcat cu 56%, la 16 miliarde dolari. Numarul total de angajati a depasit 25.000, crescand cu 47% in ultimul an.Numarul celor care intra zilnic a ajuns la 1,4 miliarde, cu 14% mai mult fata de acum un an, iar macar o data pe luna intra 2,13 miliarde de useri. Ponderea publicitatii mobile a ajuns la 89% din veniturile totale de publicitate, cu cinci puncte procentuale fata de acum un an.Zuckerberg a catalogat 2017 ca fiind un an "solid, dar si greu" pentru Facebook. Rezultatele financiare au adus acum si o premiera: numarul de useri care intra zilnic in SUA si Canada a scazut in premiera in ultimele trei luni. Este vorba de o scadere cu 700.000, pana la 184 milioane.Mark Zuckerberg anunta pe 11 ianuarie una dintre cele mai mari schimbari ale News Feed-ului din ultimii ani, urmand ca utilizatorilor sa le apara mai multe postari de la membrii familiei si de la prieteni, in detrimentul postarilor de la companii, brand-uri si diverse pubiicatii. Schimbarea va afecta organizatiile media si paginile diverselor brand-uri, fiindca mai putini vor vedea aceste postari, daca nu sunt promovate. Publicitatea in retea NU va fi afectata in vreun fel de schimbari, a spus John Hegeman, vicepresedintele Facebook.