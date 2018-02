Samsung a devenit cel mai mare producator de procesoare, depasind in premiera Intel

Samsung a investit mult in productia de procesoare in ultimii ani si a castigat tot mai multi clienti pe domeniu, rezultatele fiind acum vizibile. In plus, compania produce procesoare pentru tot mai multe domenii.Intel nu a avut un an rau, vanzarile companiei au crescut cu 6% si procesoarele sale se gasesc in 90% dintre PC-uri. Insa nu este suficient, iar faptul ca Intel nu are o prezenta puternica in dispozitivele mobile se vede deja.