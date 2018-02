Google a depasit in premiera pragul de 100 miliarde dolari anul trecut. Profitul a scazut insa cu 6,8 miliarde de dolari

Cifra de afaceri a grupului a urcat cu 22%, pana la 110,9 miliarde dolari, iar profitul net a scazut cu 35%, pana la 12,6 miliarde dolari. Numarul de angajati a urcat de la 72.000, la 80.000.Cheltuielile au crescut din mai multe motive, unul fiind legat de costurile tot mai mari cu achizitionarea de trafic, sumele pe care grupul le plateste unor companii precum Apple pentru a se asigura ca Google este motorul de cautare implicit cand un utilizator deschide browserul pe telefon.Alphabet a invocat si o sarcina fiscala de 9,9 miliarde dolari legata de repatrierea castigurilor din strainatate dupa schimbarile fiscale facute de administratia Trump. In septembrie, Alphabet avea lichiditati totale de 100 miliarde dolari, din care 60% erau tinuti in strainatate.Alphabet avea in 2011 venituri totale de 37 miliarde dolari, in 2012 ajunsese la 46 mld dolari, in 2015 a urcat la 74 mld, iar un an mai tarziu, la 90 miliarde.Sursa: The New York Times