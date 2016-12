Facebook ar lua in calcul sa produca propriul continut video original

Facebook analizeaza posibila lansare a unei oferte proprii de continut video original, achizitionat de la parteneri, continut ce ar include emisiuni sportive si de divertisment, potrivit Techcrunch . Intentia este de a impulsiona un "ecosistem de continut pe baza de parteneriat", dupa cum este citat un reprezentant al companiei, Rick Van Veen. O astfel de initiativa ar putea duce la un produs similar celor oferite de Netflix sau de Amazon prin Amazon Prime Video, potrivit sursei citate.Aceasta arata ca Facebook a intrat deja pe teritoriul continutului media prin parteneriatele pe care le-a incheiat cu diverse organizatii de presa, carora le ofera venituri in conditiile folosirii platformei Facebook Live, de exemplu.Achizitionarea de continut pe care sa-l distribuie pe cont propriu ar duce, insa, compania catre noi orizonturi. Dar Techcrunch noteaza ca, de obicei, Facebook are mai degraba tendinta de a folosi ceea ce produce pentru a incuraja creatia in randul tertilor.Sursa citata noteaza ca o astfel de oferta de continut propriu, ce ar include emisiuni sportive ce atrag audiente mari, ar putea ajuta Facebook in monetizarea platformei sale video atat pentru companie, cat si pentru parteneri. Iar Facebook, o companie de tehnologie prin definitie, ar deveni si companie media, in competitie cu celelalte companii media pe care le distribuie in propriul ecosistem.