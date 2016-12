In Siberia se va organiza un reality show stil "Jocurile Foamei" Concurentii trebuie sa supravietuiasca noua luni si in teorie orice este permis

Concursul este organizat in zona Novosibirsk de un antreprenor pe nume Evgheni Pyatkovsky care spune ca inainte concurentii trebuie sa semneze un document in care sunt de acord ca ei sau familiile lor nu pot cere despagubiri, indiferent ce li s-ar intampla. Practic concurenti pot face orice, insa sunt de la inceput avertizati ca, daca vor incalca in vreun fel legile Rusiei, vor fi arestati.Show-ul va avea loc intre 1 iulie 2017 si 1 aprilie 2018 iar concurentii vor trebui sa supravietuiasca in taigaua siberiana la temperaturi ce variaza intre -40 si +35 de grade.La rubrica de intrebari si raspunsuri organizatorii spun ca se permit diverse: lupte, alcool, crima, viol, fumat si "practic orice", insa cu mentiunea ca participantii "trebuie sa se supuna legilor Federatiei Ruse".Vor fi puse 2.000 de camere de filmat in paduri si fiecare participant va purta o camera cu autonomie a bateriei de sapte ore. Show-ul va fi transmis live online si subtitrat in mai multe limbi.Concursul se va desfasura la jumatate de ora de zbor cu elicopterul de Novosibirsk si, daca un concurent vrea sa se retraga, poate apasa un butom special de panica. La show vor participa 15 barbati si 15 femei, foarte posibil si din afara Rusiei.Concurentii vor primii lectii de supravietuire de la serviciile speciale ruse.Surse: BBC, The Siberian Times