Valentin Jucan (CNA), despre inregistrarea video cu Sebastian Ghita: Voi sesiza DNA in cazul RomaniaTV pentru favorizarea infractorului

"Voi formula plangere la Directia Nationala Anticoruptie in legatura cu dosarul 2457/1/2016, respectiv voi solicita organelor competente sa confirme complicitatea postului RomaniaTV la fuga lui Sebastian Ghita, respectiv favorizarea infractorului", a scris Valentin Jucan pe Facebook.Membrul CNA a declarat, miercuri, pentru agentia de presa News.ro ca va cere autosesizarea CNA in privinta aparitiei omului de afaceri Sebastian Ghita la Romania TV si ca va sesiza si Parchetul, in cazul in care va putea proba informatia potrivit careia postul de televiziune ar fi detinut inregistrarea cu o saptamana inainte de difuzare.Valentin Jucan a expus, joi, pe pagina de socializare, faptele care l-au facut sa ia decizia de a sesiza DNA."Luni, 26 decembrie, incepand cu ora 16.00, postul de televiziune RomaniaTV difuzeaza periodic un anunt prin care publicul este informat ca, incepand cu ora 23.00, Sebastian Ghita se va afla in studiourile RomaniaTV si va face dezvaluiri; Tot luni, incepand cu ora 19.00, Sebastian Ghita participa la o intalnire cu membrii Comisiei de control a SRI, la o vila de protocol; In jurul orei 22.00, postul de televiziune Romania TV sisteaza promo-ul in legatura cu aparitia lui Sebastian Ghita in studiourile postului, fara a mentiona motive sau alte informatii".El a continuat, precizand ca "Luni noaptea apar primele date de la surse judiciare care arata ca filajul politistilor de la Directia Operatiuni Speciale il pierde pur si simplu pe Sebastian Ghita; Miercuri, ora 13.00, postul de televiziune Romania TV, anunta difuzarea unei inregistrari cu Sebastian Ghita, cu o zi inainte de data la care acesta trebuie sa se prezinte la politie pentru confirmarea controlului judiciar; prezentatorul postului afirma: ᅡMergem mai departe cu o inregistrare uluitoare care poate provoca un adevarat cutremur pe scena politica la acest moment. Sunt dovezi incontestabile prezentate de Sebastian Ghita, acesta vorbeste despre legaturile sefei DNA Laura Codruta Kovesi si la cel mai inalt nivel cu politicienii dar si sefi ai serviciilor straine. Vedeti in clipele urmatoare inregistrarea despre care vorbim, pe care a lasat-o Sebeastian Ghita la redactie acum o saptamanaᅡ".Joi, Valentin Jucan a mai scris ca Sebastian Ghita nu s-a prezentat la IPJ Prahova, unde era asteptat la ora 10.30."De retinut este faptul ca se afirma ca integistrarea a fost lasata in redactia RomaniaTV cu o saptamana in urma. Astazi, 29 decembrie, fostul deputat Sebastian Ghita nu se prezinta la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, unde era asteptat la ora 10.30, pentru a semna conform procedurilor, in cadrul controlului judiciar dispus in dosarul in care a fost trimis in judecata alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova. Dosarul are numarul 2457/1/2016 si este singurul in care fostul deputat are control judiciar".El a apreciat ca "analiza inregistrarii arata cu claritate faptul ca integistrarea a fost realizata de profesionisti. Au fost cadre modificate, probabil scurtat minutajul. Nu cred ca ma insel daca afirm ca inregistrarea a fost realizata in chiar unul dintre birourile postului de televiziune. (Hol, dreapta) Aspectele grave sunt, insa, altele. In preambulul difuzarii inregistrarii, prezentatorul afirma cu subiect si predicat faptul ca inregistrarea se afla in redactie de o saptamana, lasata chiar de Sebastian Ghita. Sursele pe care le am afirma ca ar exista cel putin 10 astfel de inregistrari. Pe langa faptul ca existenta acestor inregistrari probeaza premeditarea disparitiei lui Sebastian Ghita, postul de televiziune RomaniaTV se face culpabil de favorizarea infractorului, adica partas la fuga fostului deputat".Jucan se intreaba de ce nu a fost difuzata inregistrarea imediat dupa intrarea in posesie?"Consider ca raspunsul este unul clar, acela ca difuzarea a fost programata cu precizie, data, cu o zi inaintea constatarii in mod oficial a incalcarii controlului judiciar. Cu alte cuvinte postul actioneaza dupa un calendar bine stabilit. Mai mult, faptul ca luni postul a difuzat anuntul ca Sebastian Ghita se va afla in platourile RomaniaTV este, de fapt, o alta proba a complicitatii, mesajul avand ca scop inducerea in eroare a autoritatilor care aveau misiunea de a-l tine sub supraveghere pe Sebastian Ghita. Ce sens are sa faci un astfel de promo cand tu, post de televiziune, aflat in posesia inregistrarii, stii ca Sebastian Ghita de fapt nu va veni la televiziune ci se va face nevazut, imediat dupa receptia organizata de SRI. Practic, intre ora terminarii receptiei si ora la care era anuntata aparitia la TV a lui Sebastian Ghita (aprox. 2 ore) s-a produs schimbul de masini care l-a facut disparut pe fostul deputat", este opinia membrului CNA, care va cere caseta originala, asa cum ii sfatuieste si pe procurorii DNA."Analiza tehnica a casetei si a echipamentelor de inregistrare poate arata unde a fost realizat filmul. Tot in aceasta procedura este de retinut ca posibila investigare firma fostei secretare a lui Sebastian Ghita, firma de productii video, firma care a realizat si clip-urile de campanie electorala ale Partidului Romania Unita. (In clipurile difuzate, in partea de jos, este marcata firma care a realizat materialul)", a precizat Jucan pe Facebook.