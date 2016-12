Posturile Discovery revin in grila RCS&RDS dupa patru ani

​

Mai multe posturi Discovery Networks revin in grila RCS&RDS, la patru ani dupa ce operatorul de cablu le-a eliminat abrupt, invocand drept motiv faptul ca Discovery cerea prea multi bani. Anuntul a fost facut oficial, vineri seara, de cele doua companii. RCS anunta, totodata, continuarea distributiei Eurosport, urmand sa introduca in diverse pachete si posturile E! Entertainment HD, HBO2 HD si Cinemax 2.





RCS&RDS anunta ca Discovery Channel si TLC vor fi disponibile in grila TV de cablu analogic si digital si in grila DTH, in pachetul de baza. E!Entertainment HD - post ce difuzeaza programe de divertisment dedicate culturii pop si celebritatilor - va fi introdus în grila TV de cablu digital.





HBO 2 HD va fi introdus in pachetele HBO si HBO MaxPack, in acesta din urma intrand si noul canal de filme Cinemax2.





Discovery descrie intelegerea cu RCS&RDS drept un "parteneriat extins", ce include si prelungirea distributiei posturilor Eurosport 1 si 2. Contractul pentru distributia acestora expira la finele acestui an.