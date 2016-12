Radu Carp, membru CA: In TVR au fost numite arbitrar 60 de persoane pe functii de conducere

Radu Carp sustine ca in TVR au fost numite arbitrar 60 de persoane pe functii de conducere, fara parcurgerea etapelor de evaluare profesionala, el solicitand convocarea unei sedinte extraordinare a Consiliului de Administratie al televiziunii publice pentru a anula aceasta decizie si pentru a demara calendarul evaluarilor structurilor de conducere interimare, informeaza News.ro.





"In TVR au fost numite arbitrar un numar record 60 de persoane cu functii de conducere, fara parcurgerea etapelor de evaluare profesionala Asistam in ultimul timp la incercari repetate si reusite de a distruge televiziunea publica", sustine Radu Carp, membru in CA al TVR, intr-un comunicat de presa.





El afirma ca o astfel de incercare tocmai s-a consumat cu succes, prin adoptarea proiectului de lege care prevede eliminarea taxei radio-tv.





"Majoritatea parlamentara din jurul PSD nu a avut nicio ezitare in a elimina aceasta sursa de finantare, singura care constituie o garantie a independentei editoriale. De acum incolo, SRTV si SRR vor fi finantate de la bugetul de stat, vor avea statut de institutii publice si vor trebui sa aplice intocmai programul de guvernare al viitorului Guvern", subliniaza Carp.





Potrivit acestuia, vineri s-a consumat o a doua incercare reusita in aceeasi directie.





"In ciuda repetatelor cereri de a efectua evaluarea managerilor care a fost oprita fara niciun motiv sub mandatul doamnei Irina Radu, cereri adresate de mai multi membri ai CA (printre care ma numar), am fost instiintati ca evaluarile nu isi au rostul, ca de fapt comisiile de evaluare sunt consumatoare de timp si de bani si ca cea mai buna metoda este numirea directa a persoanelor cu atributii de conducere direct de catre Presedintele - Director General. Astfel, au fost numite in functie, fara niciun fel de evaluare a activitatii lor profesionale, nu mai putin de 60 de persoane. Aceasta masura este fara precedent", precizeaza Carp.