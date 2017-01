​Site-ul ultraconservator Breitbart difuzeaza o stire falsa legata de un grup de arabi care scandau Allah Akbar si care ar fi incendiat "cea mai veche biserica din Germania"

"Ceea ce este periculos este ca aceste mesaje se raspandesc incredibil de repede si ca este foarte dificil sa le retragi", a declarat ministrul regional al Justitiei din Hesse (vest), Eva Kuhne-Hormann."Aceste false informatii se pot raspandi atat de mult incat nici nu mai sunt dezmintite", a adaugat ea, in timp ce mai multi ziaristi de prestigiu denuntau stirile false imprastiate de site-ul american.Breitbart, apropiat de extrema dreapta si care l-a sustinut activ pe Donald Trump in perioada campaniei prezidentiale americane, a difuzat marti un articol care continea informatii false sau exagerate legate de sarbatoarea de anul din Dortmund.Politia locala a fost nevoita sa publice un comunicat in care descrie faptele care s-au petrecut, in conditiile in care pe retelele sociale abundau comentariile injurioase si apelurile la uciderea musulmanilor."Noaptea de Anul nou in Dortmund s-a derulat mediu, mai degraba spre calm", spune politia care evoca o "adunare de 1.000 de persoane" in fata bisericii din centru si o "folosire nepotrivita a focurilor de artificii de Revelion".Ori, site-ul Breitbart scria in titlu: "o multime de 1.000 de barbati a atacat politia, dand foc celei mai vechi biserici din Germania in noaptea de Revelion".Site-ul a deturnat exagerat informatiile publicate in acea noapte de cotidianul regional Ruhr Nachrichten si a inventat anumite evenimente.Potrivit ziarului german, pompierii au descris un inceput de incendiu nepericulos si care a fost rapid izolat in fata bisericii.Ruhr Nachrichten asigura de asmenea ca a fost scandat de cateva ori "Allah Akbar" de un grup de sirieni care sarbatoreau incetarea focului in tara lor, in conditiile in care Breitbart descrie drapele ale al-Qaeda.Potrivit presei germane, Breitbart intentioneaza sa se extinda in Germania si in Franta, unde au loc in acest an alegeri cruciale.